Društvo

U ime naroda

В.Н.

12. 09. 2025. u 13:49

Viši sud u Beogradu, sudija Dragana Stanojković, u parnici tužiova Novice Antića iz Kragujevca, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NID Kompanija "Novosti" a.d. Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, koje zastupaju punomoćnici advokati iz zajedničke advokatske kancelarije "Isailović", radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene 02.04.2025. godine,doneo je

У име народа

Nikola Obradović

PRESUDU

Usvaja se tužbeni zahtev tužioca Novice Antića iz Kragujevca, pa se obavezuju tuženi NID Kompanija Novosti a.d. Beograd - izdavač elektronsog medija Novosti novosti.rs i Andrijane Nešić, odgovorni urednik Novosti  novosti.rs  da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda nastale zbog objavljivanja teksta sa naslovom "VELIKI BORAC ZA EU DEMOKRATIJU BRANI ANTIĆA: Femić pohvalno o predsedniku Vojnog sindikata za koga "Politiko" tvrdi da je ruski špijun" solidarno isplate iznos od 100.000 dinara sa zakonskom zateznom kamato počev od 02.04.2025. godine do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Obavezuje se tužena Andrijana Nešić, odgovorni urednik elektronskog medija Novosti novosti.rs, da o svom trošku objavi ubod i izreku ove presude u elektronskom mediju Novosti, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno izdanji, a počev od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja. 

