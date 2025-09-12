U ime naroda
Viši sud u Beogradu, sudija Dragana Stanojković, u parnici tužiova Novice Antića iz Kragujevca, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NID Kompanija "Novosti" a.d. Beograd i Andrijane Nešić iz Beograda, koje zastupaju punomoćnici advokati iz zajedničke advokatske kancelarije "Isailović", radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene 02.04.2025. godine,doneo je
PRESUDU
Obavezuje se tužena Andrijana Nešić, odgovorni urednik elektronskog medija Novosti novosti.rs, da o svom trošku objavi ubod i izreku ove presude u elektronskom mediju Novosti, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno izdanji, a počev od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.
