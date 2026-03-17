Fudbal

ULTIMATUM! Donald Tramp gleda i ne veruje šta su mu Iranci uradili

Новости онлине

17. 03. 2026. u 10:41 >> 11:22

NOVA bura!

FOTO: Tanjug/AP

Fudbalski savez Irana (FFIRI) pregovara sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (FIFA) o premeštanju utakmica na Svetskom prvenstvu iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko zbog zabrinutosti za bezbednost svojih igrača, preneo je danas Rojters.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u SAD, Meksiku i Kanadi. Iran će na Mundijalu igrati u grupi G protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda.

Iran bi, prema ranijem rasporedu, trebalo da protiv Novog Zelanda i Belgije igra u Inglvudu, a sa Egiptom u Sijetlu.

FOTO: Tanjug/AP

 

Rojters podseća da je ministar sporta Irana Ahmad Donjamali izjavio prošle nedelje da ne postoji mogućnost da njegova reprezentacija igra na SP, pošto su SAD zajedno sa Izraelom pokrenule vazdušne napade na Iran.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je potom da je Iran dobrodošao da učestvuje na SP, ali je sugerisao da možda nije prikladno da igra u SAD "zbog sopstvene bezbednosti".

"Kada je Tramp izričito rekao da ne može da garantuje bezbednost iranske reprezentacije, sigurno nećemo putovati u Ameriku", izjavio je predsednik FFIRI Mehdi Tadž u objavi na nalogu ambasade Irana u Meksiku na društvenoj mreži Iks (X).

"Pregovaramo sa FIFA-om da Iran utakmice na SP igra u Meksiku", dodao je Tadž.

FIFA se još nije oglasila povodom inicijative FS Irana.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 17

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FUDBALSKI AS PODRŽAO IRAN, A ONDA... Nije mogao ni da sanja šta će da mu se desi zbog toga

