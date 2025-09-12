RAD NA RAZVOJU INKUBATORA I AKCELERATORA: U Naučno-tehnološkom parku u Beogradu otvoren program radionica

MINISTAR nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint otvorio je danas u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu program radionica za predstavnike NTP-a i poručio da oni treba da budu motor parka i iskoriste priliku da uče od predavača koji su lideri iz Izreaela u oblasti tehnološkog razvoja i inovacija.

Foto: Zoran Petrović/NITRA

"Velika mi je čast da u sadejstvu sa ambsadorkom Izraela Bar-Ilan učestvujem na otvaranju ove manifestacije u našoj zemlji. Ovo će biti jedna radionica radi naše edukacije i zato treba da iskoristimo priliku da učimo od onih koji su mnogo bolji od nas, a naši prijatelji i saradnici iz Izraela spadaju među lidere u ovim oblastima u svetu", rekao je Balint.

Dodao je da Izrael ima oko 6.000 aktivnih startapa i kompanija što znači da su globalni lider u tehnološkom razvoju, inovacijama, sajber bezbednosti i veštačkoj inteligenciji.

"Ove radionice su prilika da odlično odgovore na konkretne izazove sa kojima se susrećemo. Vi, učesnici, koji ste posvećeni svom radu, de facto treba da budete ovaj motor i vodeći akteri NTP. Želim vam plodan rad i da preuzmete, stvarate i usavršavate nove ideje", rekao je Balint.

Dodao je da su ove radionice osmišljene na odgovore na izazove sa kojima se učesnici susreću, poput inkubatora i akceleratora.

Istakao je da je njihova vizija jasna i da žele da u naučno-tehnološkom parkovima u Srbiji postanu pokretači ekonomskog rasta i inovacija.

Ukazao je zahvalnost ambasadi Izraela što su ih prihvatili kao partnere i prijatelje i što doprinose razvoju Srbije svojom stručnošću, iskustvom i znanjem.

Ovaj program koji nosi naziv "Snaženje inovacija:Strateško liderstvo za rukovodioce naučno-tehnoloških parkova" (Empowering Innovation: Strategic Leadership for Science and Tećnology Park Managers) deo je MASHAV capcaity building treninga i namenjen je predstavnicima Naučno-tehnoloških parkova i pripadajućim Regionalnim startap centrima

Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan u svom govoru navela je da je njihov doprinos razvoju srpskog inovacionog ekosistema opipljiv i inspirativan zahvaljujući MASHAV koja je odeljenje Ministarstva spoljnih poslova Izraela i koja kroz svoju misiju prenosi znanje i stručnost.

"Srbija zauzima značajno mesto u okviru MASHAV programa saradnje, što se jasno vidi ne samo u impresivnom broju alumnista, već i u brojnim odobrenim i uspešno realizovanim projektima", rekla je Bar-Ilan.

Obraćajući se operativnom osoblju NTP, Bar-Ilan je navela da oni koji pohađaju ove radionice su ključni stubovi ekosistema.

"Vaša posvećenost podstiče rast i inovacije. Vaša spremnost da unapredite svoja znanja i veštine ključna je za poboljšanje kvaliteta usluga i podrške koju pružate startapima i preduzetnicima. Vaša posvećenost imaće ođek na ceo inovacioni ekosistem, pokrećući Srbiju ka tome da postane originalni tehnološki centar", poručila je Bar-Ilan.

Ukazala je da ambasada Izraela i pomenuto ministarstvo vode sadržajne razgovore koji su usmereni na trenutne potrebe inovacione infrastrukture Srbije, kao i da su ove radionice su rezultat te zajedničke vizije i posvećenosti.

Zahvalila je ministru Balintu i drugim zaposlenima u tom ministarstvu, NTP Beogradu i ekspertima iz MASHAV - Ramiju i Motiju koji će, kako je navela, podeliti svoje bogato znanje i iskustvo.

"Ohrabrujem vas da nastavite da negujete ovu vezu i da zajedno radimo na novim idejama i projektima koje možemo zajednički da podržimo", rekla je Bar-Ilan.

Direktorka Naučno-tehnološkog parka u Beogradu Marija Milić izjavila je da MASHAV promoviše znanje i stručnosti, kao i da je obrazovni i inovacioni ekosistem Izraela jedan od najboljih u svetu.

"Iskreno se nadam da će znanje koje danas ovde budemo razmenjivali prerasti u saradnju i zajedničke programe", rekla je Milićeva.

Nakon obraćanja usledila je kratka prezentacija okupljenima o tome šta je MASHAV i o njenoj misiji, a u samoj prezentaciji navedeno je da su tokom decenija svog postojanja održali predavanja poput ovog u više od 140 zemalja.

Cilj ovih celodnevnih radionica je podizanje kapaciteta operativnog osoblja u naučno - tehnološkim parkovima i startap centrima, sa akcentom na programski deo tima s obzirom na teme treninga.

Okvirne teme ovih radionica uključuju razvoj inkubatora i akceleratora, mehanizme privlačenja startapa članova, identifikaciju konkretnih potreba startapa i tehnološko-razvojnih kompanija članova i dizajniranje ciljanih rešenja, međunarodni programi za startape, razvoj zajedničkih programa sa stranim partnerima, kao i finansijska održivost kroz razvoj mehanizama samofinansiranja i pristup dodatnim izvorima finansiranja.

Osim toga, na radionicama biće reči i o brendiranju i komunikaciji NTP-ova i RISC-ova radi izgradnje ideniteta i javne prepoznatljivosti, kao i digitalnoj transformaciji alata i infrastrukture za podršku startapima.

Radionice organizuje Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u saradnji sa ambasadom Izraela, a sam program ima za cilj organizovanje kurseva sa izraelskim ekspertima.

U prostorijama NTP Niš ove radionice su održane od 8. do 11. septembra, a u prostorijama NTP Beograd održavaju se do 18. septembra.