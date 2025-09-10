PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I OLUJNI VETAR: Ovi delovi prvi na udaru nevremena

TOKOM jutra na području Vojvodine mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi.

Foto: Shutterstock

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku.

Do nedelje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom.

Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 stepeni.

