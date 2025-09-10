Društvo

PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I OLUJNI VETAR: Ovi delovi prvi na udaru nevremena

Biljana Ristivojević

10. 09. 2025. u 09:02

TOKOM jutra na području Vojvodine mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi.

ПЉУСКОВИ, ГРМЉАВИНА И ОЛУЈНИ ВЕТАР: Ови делови први на удару невремена

Foto: Shutterstock

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku.

Do nedelje promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, a samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom.

Početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 stepeni. 

BONUS VIDEO: Moćni snimci iz Novog Sada

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HOĆU NAZAD, SPUSTITE ME, MOLIM VAS! Isplivao kompletan snimak parasejling vožnje pre nego što se Tijana (19) otkačila i poginula
Društvo

0 1

"HOĆU NAZAD, SPUSTITE ME, MOLIM VAS!" Isplivao kompletan snimak parasejling vožnje pre nego što se Tijana (19) otkačila i poginula

MEDIJI su došli u posed originalnog snimka parasejling vožnje prilikom koje je stradala Novosađanka Tijana R. (19) u Budvi 28. maja 2025. godine. Izuzetno uznemirujući video snimak, koji traje 2 minuta i 43 sekunde, dokazuje da stradala devojka nije želela sebi da oduzme život, što su mnogi tvrdili i pomislili, već da je dugo molila za pomoć pre nego što se pustila sa kanapa usled, kako se sumnja, napada panike.

10. 09. 2025. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice

SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice