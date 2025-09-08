NATPROSEČNO TOPLO, I DO 34 STEPENA: Od ovog dana sve se menja - stižu pljuskovi, grmljavina i jak vetar

U SRBIJI danas malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo.

Foto Shutterstock

Posle podne u brdsko-planinskim predelima, uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura od 29 do 32 stepena.

U utorak pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme - u većini mesta od 30 do 34 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima, kao i na severu Srbije.

U drugoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.

