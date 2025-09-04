VANREDNA SITUACIJA U DEVET MESNIH ZAJEDNICA: Olujno vreme napravilo haos u ovom delu Srbije

UVOĐENjE vanredne situacije na delu teritorije opštine Priboj, u devet mesnih zajednica – Krajčinovići, Kratovo, Kalafati, Mažići, Banja, Strmac, Bučje, Zabrnjica i Novi Priboj

Foto: Profimedia

Jako olujno nevreme koje je tokom jučerašnjeg dana pogodilo Priboj uzrokovalo je meštanima veliku materijalnu štetu i brojne probleme, naročito na putnoj infrastrukturi.

U brdsko-planinskim delovima opštine došlo je do velikih zemljanih nanosa i prekida putnih pravaca, dok je na pojedinim lokacijama bujična voda u potpunosti odnela delove kolovoza.

Jedno vreme u prekidu je bio i opštinski put Sastavci – Krajčinovići. U gradskom delu Priboja, zbog nemogućnosti odvodnih šahti da u kratkom roku prime veliku količinu vode, na više mesta formirana su mini jezera, što je dodatno otežavalo saobraćaj i kretanje pešaka.

Zbog posledica nevremena, danas je održana sednica Štaba za vanredne situacije opštine Priboj, na kojoj je razmatrana aktuelna situacija i donete su konkretne mere za sanaciju štete i normalizaciju života.

- Po nalogu Štaba, ekipe su na terenu i prikupljaju informacije uz podršku poverenika Civilne zaštite. Nakon sagledavanja stanja, doneli smo zaključak da predložimo komandantu Štaba, odnosno predsedniku opštine Lazaru Rvoviću, da donese Odluku o uvođenju vanredne situacije na delu teritorije opštine Priboj, u devet mesnih zajednica – Krajčinovići, Kratovo, Kalafati, Mažići, Banja, Strmac, Bučje, Zabrnjica i Novi Priboj - rekao je Boris Mrdović, načelnik Štaba za vanredne situacije.

Štab je naložio Javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj da, uz angažovanje sopstvene mehanizacije i drugih izvođača, odmah započne sanaciju puteva i oštećene infrastrukture.

- Cilj nam je da što pre omogućimo normalno funkcionisanje saobraćaja i života u svih devet ugroženih mesnih zajednica - naglasio je Mrdović.

U gradskom području, posebno u Mesnoj zajednici Novi Priboj, JKP "Usluga" već je počelo sa čišćenjem i proširivanjem odvodnih šahti kako bi se sprečilo zadržavanje vode prilikom eventualnih novih padavina.

Na sednici Štaba konstatovano je da je snabdevanje električnom energijom uglavnom stabilno. Zabeleženi su manji kvarovi na mreži, koji su brzo otklonjeni, dok snabdevanje vodom za piće nije bilo ugroženo.

Lokalna samouprava i nadležne službe nastaviće da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem događaja kako bi se posledice nevremena što pre otklonile.

(Kurir)