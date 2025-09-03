NEVREME POGODILO GRADOVE ŠIROM SRBIJE: Oluja u Kragujevcu, u Valjevu grad veličine oraha

NEVREME praćeno pljuskovima, olujnim vetrovima i gradom pogodilo je danas u popodnevnim satima više gradova u Srbiji, među kojima su Kragujeavc, Ub i Valjevo.

Oko 16 sati nevreme je pogodilo Kragujevac, gde je olujni vetar nosio stolice u baštama kafića, saksije sa terasa i lomio stabla i grane drveća.

Obilne padavine, kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, izazvale su zadržavanje vode i bujice na ulicama grada.

Nevreme je prvo pogodilo Podrinje i Zlatiborski okrug, a potom Šumadiju, Srem, Mačvu i Kolubarski okrug.

Nevreme u Valjevu, Ubu i okolini počelo je olujnim vetrom i kišom, koja je ubrzo prešla u grad.

Severe thunderstorm brought lots of hail near town Valjevo in western Serbia on this afternoon.



Photos via Instagram page: valjevo_live - https://t.co/37bIjbgkHr pic.twitter.com/v4nQwCN1z4 — Milos Milic (@skomimaster) September 3, 2025

Grad veličine oraha u Valjevu prekrio je dvorišta i ulice i izazvao velike probleme u saobraćaju, kao i na poljoprivrednim gazdinstvima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na širem području Beograda.

Jaka konvektivna oblačnost koja u južnim delovima Beograda (na području opštine Barajevo) uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i olujni vetar, u naredna dva sata premeštaće se na severoistok preko Rušnja i Vrčina, a zatim dalje ka Vinči, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše.

U ostalim delovima Srbije na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i kiše, kao i visoke temperature.

