NEVREME POGODILO GRADOVE ŠIROM SRBIJE: Oluja u Kragujevcu, u Valjevu grad veličine oraha
NEVREME praćeno pljuskovima, olujnim vetrovima i gradom pogodilo je danas u popodnevnim satima više gradova u Srbiji, među kojima su Kragujeavc, Ub i Valjevo.
Oko 16 sati nevreme je pogodilo Kragujevac, gde je olujni vetar nosio stolice u baštama kafića, saksije sa terasa i lomio stabla i grane drveća.
Obilne padavine, kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, izazvale su zadržavanje vode i bujice na ulicama grada.
Nevreme je prvo pogodilo Podrinje i Zlatiborski okrug, a potom Šumadiju, Srem, Mačvu i Kolubarski okrug.
Nevreme u Valjevu, Ubu i okolini počelo je olujnim vetrom i kišom, koja je ubrzo prešla u grad.
Grad veličine oraha u Valjevu prekrio je dvorišta i ulice i izazvao velike probleme u saobraćaju, kao i na poljoprivrednim gazdinstvima.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na širem području Beograda.
Jaka konvektivna oblačnost koja u južnim delovima Beograda (na području opštine Barajevo) uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i olujni vetar, u naredna dva sata premeštaće se na severoistok preko Rušnja i Vrčina, a zatim dalje ka Vinči, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.
U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše.
U ostalim delovima Srbije na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i kiše, kao i visoke temperature.
(sputnikportal.rs)
