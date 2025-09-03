OBLAČNO, PONEGDE KIŠA I OLUJA, EVO DOKLE NAS ČEKA OVAKVO VREME: Vremenska prognoza za sredu, 3. septembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutru pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost. U drugom delu dana promenljivo oblačno vreme nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugoistoku i istoku malo toplije od 30 do 32 stepena.
VREME U BEOGRADU
Ujutru se očekuje pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost.
U drugom delu dana biće promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab i umeren severozapadni vetar.
Minimalna temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 27.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U četvrtak će biti promenljivo oblačno vreme, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tokom dana i u brdsko-planinskim predelima i to posebno jugozapadne i zapadne Srbije.
Od petka se očekuje pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena.
