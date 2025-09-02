SVI ALARMI POPALJENI, NAGLA PROMENA VREMENA: Od sunčanih 34 stepena do oluja sa grmljavinom - evo kada stiže drastično osveženje (MAPE)
SUNČANO i toplo jutro sa temperaturama do 34 stepena uskoro će zameniti naoblačenje i pljuskovi sa grmljavinom.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavljuje da će već večeras na severu zemlje početi kiša, dok će vetar promeniti pravac i pojačati se. Ovo je samo uvod u osveženje koje nas očekuje narednih dana.
Kako se navodi u vremenskoj prognozi RHMZ od jutros nas je dočekalo sunčano i toplo vreme uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura koja se očekuje biće visoka, od 30 do čak 34 stepena.
- Uveče sledi postepeno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde sloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak zapadni i severozapadni - najavljuje RHMZ.
Stiže promenljivo vreme
To će biti uvod u promenu vremena.
- U sredu i četvrtak promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim i lokalno izraženijim u sredu. Od petka umereno toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. U većini mesta biće suvo sa maksimalnim temperaturama malo ispod ili oko 30 stepeni, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće lokalnog karaktera - navode iz RHMZ.
Popaljeni meteoalarmi
Zbog ekstremno visokih temperatura u Srbiji je danas upaljen žuti meteoalam, dok će sutra žuti meteoalarm biti upaljen zbog grmljavine, kiše, ali i i ekstremno visokih temperatura.
- Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - pojašnjavaju na sajtu RHMZ.
Na snazi hidrološko upozorenje
RHMZ je objavio hidrološko upozorenjenNa celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
- Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu) - navodi se u upozorenju RHMZ.
(Blic)
