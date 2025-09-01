KUBIK PO 2.900 DINARA: Stupila na snagu mera koju je najavio predsednik Vučić

ZA socijalno ugrožene kategorije stanovništva važeća cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV od danas se umanjuje za 36,7 odsto i iznosiće 2.900 dinara po metru kubnom sa PDV, po domaćinstvu, objavljeno je na sajtu Javnog preduzeća "Srbijašume".

Foto: G. Šljivić

Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce prve, druge i treće kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava, odnosno članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog invalida rata, važeća cena od 5.269,00 dinara po metru kubnom sa PDV umanjuje se za 15 odsto i iznosiće 4.478,65 dinara po metru kubnom sa PDV, po domaćinstvu.

Za 1.000 najugroženijih porodica biće obezbeđen besplatan ogrev od osam metara kubnih po domaćinstvu.

Navedene olakšice važiće šest meseci, odnosno do 1. marta sledeće godine, uz mogućnost produženja.

Zainteresovani građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj šumskoj upravi ili šumskom gazdinstvu, gde će moći da se prijave, uz odgovaraj uću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju nekoj od kategorija, koja ima pravo na umanjenje cene ogreva. Za sve informacije otvoreni su brojevi telefona 011 711-85-10 i 066 815-06-05.