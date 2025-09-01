KUBIK PO 2.900 DINARA: Stupila na snagu mera koju je najavio predsednik Vučić
ZA socijalno ugrožene kategorije stanovništva važeća cena ogrevnog drveta od 4.581,50 dinara po metru kubnom sa PDV od danas se umanjuje za 36,7 odsto i iznosiće 2.900 dinara po metru kubnom sa PDV, po domaćinstvu, objavljeno je na sajtu Javnog preduzeća "Srbijašume".
Za penzionere, osobe sa invaliditetom, borce prve, druge i treće kategorije, ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide, civilne invalide rata i korisnike porodičnog prava, odnosno članove porodica palog borca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog mirnodopskog invalida, članove porodice civilnog invalida rata, važeća cena od 5.269,00 dinara po metru kubnom sa PDV umanjuje se za 15 odsto i iznosiće 4.478,65 dinara po metru kubnom sa PDV, po domaćinstvu.
Za 1.000 najugroženijih porodica biće obezbeđen besplatan ogrev od osam metara kubnih po domaćinstvu.
Navedene olakšice važiće šest meseci, odnosno do 1. marta sledeće godine, uz mogućnost produženja.
Zainteresovani građani za više informacija mogu se obratiti najbližoj šumskoj upravi ili šumskom gazdinstvu, gde će moći da se prijave, uz odgovaraj uću dokumentaciju kojom potvrđuju da pripadaju nekoj od kategorija, koja ima pravo na umanjenje cene ogreva. Za sve informacije otvoreni su brojevi telefona 011 711-85-10 i 066 815-06-05.
Preporučujemo
MALI O EKONOMSKIM MERAMA: Za dobrobit građana, od decembra i novi rast penzija
26. 08. 2025. u 15:42
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)