NAJVIŠE TURAKA I KINEZA: Srbiju u julu posetilo više od 270.000 stranaca!

SRBIJU je u julu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, posetilo 273.713 turista iz inostranstva, što je za 1,2 odsto više nego u istom mesecu prošle godine.

Foto Tanjug

Oni su ostvarili 649.587 noćenja, 1,2 odsto manje nego pre godinu dana. Kada je reč o zemljama iz kojih su dolazili, ubedljivo prednjači Turska sa 46.277 dolazaka.

Sledi Kina sa 19.829 poseta a na trećem mestu je Nemačka, odakle je u Srbiju u julu stiglo 18.927 turista. Petocifreni brojevi poseta zabeleženi su i iz Rusije, 16.505, Rumunije, 13.411, Bosne i Hercegovine, 10.901 i Poljske 10.497.

Stranci su u Srbiji najviše posećivali Beograd, njih 148.081, zatim Zlatibor, 18.408 a na trećem mestu je Novi Sad sa 15.808 poseta.

(Tanjug)

