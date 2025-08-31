VRUĆINE SU PROŠLOST, STIGLO JE OSVEŽENJE PRAĆENO OLUJAMA: Vremenska prognoza za nedelju, 31. avgust

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Promenljivo, pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji ponegde mogu biti izraženiji.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu se očekuje pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Kasnije popodne i uveče biće suvo. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni.

Najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviša oko 24 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, samo u ponedeljak u prvom delu dana na istoku i jugoistoku umereno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Jače prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u sredu i u ostalim delovima Srbije.

