VRUĆINE SU PROŠLOST, STIGLO JE OSVEŽENJE PRAĆENO OLUJAMA: Vremenska prognoza za nedelju, 31. avgust
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Promenljivo, pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji ponegde mogu biti izraženiji.
Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 22 do 27 stepeni Celzijusa.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu se očekuje pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Kasnije popodne i uveče biće suvo. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni.
Najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviša oko 24 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, samo u ponedeljak u prvom delu dana na istoku i jugoistoku umereno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Jače prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak krajem dana na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u sredu i u ostalim delovima Srbije.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
