SUTRA OBELEŽAVAMO SVETOG JOVANA RILSKOG: Ovo je striktno zabranjeno na dan ovog važnog sveca
SRPASKA pravoslavna crkva u nedelju 31. avgusta slavi praznik Sveti Jovan Rilski koji se smatra jednim od najvećim bugarskih svetitelja. Osnivač je Rilskog manastira u Bugarskoj, jedan je od najpoznatijih svetinja ove nama susedne države.
Ko je Jovan Rilski?
Rođen je verovatno pre 876. u Skrini kod kraja Dupnica, a umro na 18. avgust 946. godine. Živeo je za vreme cara Borisa I i cara Simeona Velikog, a najaktivniji je bio za vreme cara Petra I (927-968). Bugarska pravoslavna crkva ga slavi na 19. oktobar, a u srpskom kalendaru pada na 31. avgust.
Do 25. godine Sveti Jovan Rilski bio je čobanin, često je boravio sam po brdima, gde je i primio ljubav prema Bogu i tako poželeo da se potpuno posveti Božijoj službi. Prvo obrazovanje je stekao u manastiru Sveti Dimitrij, gde je proučavao bogoslovne knjige i jačao duh. Tamo se i zamonašio. Postio je i molio se visoko u planinama Rile, gde osniva i istoimeni manastir - Rila.
U svom testamentu iz 946. godine kaže da je "stigao u osamu Rile i da je video da nigde nema žive duše osim divljih zverova; kraj je nenastanjiv". U tom manastiru je izvršio puno čudesa i izlečenja ljudi od teških bolesti, te ga nazvaše i Čudotvorac.
Običaji i molitva za praznik Prepodobni Jovan Rilski
Kako običaji nalažu, danas ne treba raditi u polju, a žene ne bi trebalo da rade kućne poslove.
Molitva
Temelju pokajanja, zakone smernosti, sliko utehe i duhovnog savršenstba, tvoj život je bio sličan anđelskom, jer si u molitvama, postu i suzama prebivao oče Jovane. Zato moli Hrista Boga za duše naše.
