Društvo

SUTRA OBELEŽAVAMO SVETOG JOVANA RILSKOG: Ovo je striktno zabranjeno na dan ovog važnog sveca

В.Н.

30. 08. 2025. u 19:40

SRPASKA pravoslavna crkva u nedelju 31. avgusta slavi praznik Sveti Jovan Rilski koji se smatra jednim od najvećim bugarskih svetitelja. Osnivač je Rilskog manastira u Bugarskoj, jedan je od najpoznatijih svetinja ove nama susedne države.

СУТРА ОБЕЛЕЖАВАМО СВЕТОГ ЈОВАНА РИЛСКОГ: Ово је стриктно забрањено на дан овог важног свеца

Foto: Shutterstock

Ko je Jovan Rilski?

Rođen je verovatno pre 876. u Skrini kod kraja Dupnica, a umro na 18. avgust 946. godine. Živeo je za vreme cara Borisa I i cara Simeona Velikog, a najaktivniji je bio za vreme cara Petra I (927-968). Bugarska pravoslavna crkva ga slavi na 19. oktobar, a u srpskom kalendaru pada na 31. avgust.

Do 25. godine Sveti Jovan Rilski bio je čobanin, često je boravio sam po brdima, gde je i primio ljubav prema Bogu i tako poželeo da se potpuno posveti Božijoj službi. Prvo obrazovanje je stekao u manastiru Sveti Dimitrij, gde je proučavao bogoslovne knjige i jačao duh. Tamo se i zamonašio. Postio je i molio se visoko u planinama Rile, gde osniva i istoimeni manastir - Rila.

U svom testamentu iz 946. godine kaže da je "stigao u osamu Rile i da je video da nigde nema žive duše osim divljih zverova; kraj je nenastanjiv". U tom manastiru je izvršio puno čudesa i izlečenja ljudi od teških bolesti, te ga nazvaše i Čudotvorac.

Običaji i molitva za praznik Prepodobni Jovan Rilski

Kako običaji nalažu, danas ne treba raditi u polju, a žene ne bi trebalo da rade kućne poslove.

Molitva

Temelju pokajanja, zakone smernosti, sliko utehe i duhovnog savršenstba, tvoj život je bio sličan anđelskom, jer si u molitvama, postu i suzama prebivao oče Jovane. Zato moli Hrista Boga za duše naše.

(Ona.rs)

BONUS VIDEO - "PRVI STAN SADA DOSTUPNIJI! Evo šta kažu građani Beograda"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne