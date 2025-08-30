Društvo

OLUJNI UDAR STIGAO U SRBIJU: Temperatura u padu za 10 stepeni - evo ko je sledeći na udaru

В.Н.

30. 08. 2025. u 15:43

SREDINOM dana hladni front sa kišom, pljuskovima i grmljavinom stigao je do jugozapadnih, zapadnih i severozapadnih delova Srbije i sada se preko Podrinja i Kolubarskog okruga premešta prema centralnim predelima, prema Mačvi, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju, Banatu i Podunavlju.

Foto: N. Živanović

Foto: meteociel/sat24/zoomEarth

Hladni front na svom putu donosi prolazno olujne udare vetra, ali i jače pljuskove, a temperatura je u padu za 10 stepeni u veoma kratkom vremenskom intervalu.

Temperature u 14 časova kretale su se od 18 na zapadu do 35 na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 32°C. U 15 ćasova temperature se kreću od 16 stepeni na zapadu Srbije do 36 na jugoistoku Srbije, koliko je u Nišu. Temperatura u Beogradu opala je 26, na Kopaoniku na 13 stepeni.

Foto: meteociel/sat24/zoomEarth

Foto: meteociel/sat24/zoomEarth

Do kraja dana hladni front nastaviće put dalje prema istoku i na svom putu doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz osetniji pad temperature vazduha.

Inače, Srbija je pod uticajem ciklona, uz izražena jugozapadna strujanja, pri čemu i dalje dolazi do priliva tople vazdušne mase, ali i do veće količine čestica pustinjskog peska iz Sahare. Ova pojava može se osmotriti po zamućenosti atmosfere. U predelima sa padavinama očekuje se prljava kiša sa čestica peska iz Sahare, što može biti vidljivo na vozilima.

Pri prodoru hladnog fronta vetar je u skretanju na vrlo jak zapadni i severozapadni, na udare prolazno i olujni, uz prodor osetno svežije vazdušne mase.

Foto: meteociel/sat24/zoomEarth

S obzirom na očekivane vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Foto: meteociel/sat24/zoomEarth

U Srbiji će se drugog dana vikenda uspostaviti severozapadno visinsko strujanje, koje će pročistiti atmosferu od peska, a očekuje se i priliv osetno svežije vazdušne mase.

Biće umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz umeren do jak severozapadni vetar.

Više padavina očekuje se na jugu i istoku Srbije.

Tokom dana na severu postepeni prestanak padavina.

Maksimalna temperatura biće od 21 na zapadu i severozapadu do 27 na istoku Srbije, u Beogradu do 22°C. Podsetimo, današnja i jučerašnja minimalna temperatura u Beogradu nije se spuštala ispod 23-24°C, dok je maksimalna dnevna uz olujne udare košave fenskog efekta bila čak 37 stepeni.

U ponedeljak i utorak nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplije, samo će u ponedeljak ujutro biti oblačnije.

Maksimalna temperatura u ponedeljak biće od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28, a u utorak iznad 30 stepeni.

(Telegraf)

