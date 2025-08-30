Društvo

PROMENA JE STIGLA, OČEKUJU NAS KIŠA I GRAD: Vremenska prognoza za subotu, 30. avgust

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025.

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПРОМЕНА ЈЕ СТИГЛА, ОЧЕКУЈУ НАС КИША И ГРАД: Временска прогноза за суботу, 30. август

Foto: Novosti

VREMENSKA PROGNOZA ZA SRBIJU

Promenljivo oblačno i nestabilno mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će biti intenzivniji posle podne i uveče i to naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće i kaktkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina za kratko vreme i lokalnom pojavom grada. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju još pre podne i jak, južni i jugoistočni. Pre podne na zapadu, a tokom dana i u ostalom delu zemlje vetar će biti u skretanju na slab i umeren, a u zoni intenzivnih grmljavinskih razvoja kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 °S do 22 °S, a najviša dnevna od 25 °S na severu i zapadu do 33 °S u istočnoj i južnoj Srbiji. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 60%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 12 h, verovatnoća 80%. Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 90%.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu promenljivo oblačno, kasno posle podne i uveče povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.

VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

31.08.2025. Nedelja: Promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji će ponegde usloviti i veliku količinu padavina za kratko vreme. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18 °S, a najviša od 23 do 28 °S. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%. Količina padavina ≥ 20 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 60%.

01.09.2025. Ponedeljak: Ujutro još na istoku Srbije umereno oblačno, a u ostalim krajevima razvedravanje, pa će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv, a u istočnoj Srbiji umeren do jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19 °S, a najviša od 27 do 30 °S.

02.09.2025. Utorak: Pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na zapadu i severozapadu Srbije naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama i u donjem Podunavlju pojačan, južnih smerova, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19 °S, a najviša od 28 do 33 °S. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća 60%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%.

(RTS)

