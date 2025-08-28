Društvo

LUKSUZ SA MORA STIGAO NA KOPNO: Delta District predstavljen među jahtama Sanlorenza

28. 08. 2025. u 16:00

MALI Lošinj je ovog avgusta postao mesto gde se luksuz i stil života prepliću u jedinstvenom doživljaju.

Foto: Delta District

Među najprestižnijim Sanlorenzo jahtama, predstavljen je Delta District – InterContinental  brendirana rezidencija koja donosi novu viziju života u srcu Beograda.

Sanlorenzo Adria Elite Weekend nije bio samo susret ljubitelja vrhunskog dizajna i inovacija u industriji jahti, već i savršena pozornica da se pokaže kako se ista filozofija može preneti i na kopno. Spojena su dva brenda koja dele zajedničke vrednosti, a rezultat je priča u kojoj more i grad govore istim jezikom inovacije i luksuza.

Foto: Tim Oppermann

Tokom gala večeri, uz pažljivo osmišljenu atmosferu i prisustvo zvanica iz poslovnog i društvenog života regiona, predstavljen je Delta District – vizija modernog Beograda.

Kroz prezentaciju je istaknuto da projekat donosi prednosti koje ga jasno izdvajaju na tržištu – od 24/7 InterContinental servisa i međunarodnih LEED i WELL sertifikata, do mogućnosti povraćaja 20% PDV-a za pravna lica prilikom kupovine poslovnih apartmana.

Stanovi se isporučuju kao gotov proizvod visoke klase, sa kuhinjama italijanskog brenda Veneta Cucine, Gaggenau uređajima i završenim kupatilima, ugradnim ormarima, što investitorima omogućava bržu aktivaciju kapitala.

Foto: Tim Oppermann

Baš kao što su Sanlorenzo jahte više od plovila – umetnost dizajna i mesto za uživanje – tako i Delta District prevazilazi pojam klasičnog stambenog kompleksa.

To je novi mix-used koncept u srcu poslovne zone na Novom Beogradu u kojem svakodnevica dobija potpuno drugačiju dimenziju. Od rezidencijalnih kula sa pogledom na panoramu grada, preko privatnog parka, infinity bazena i spa centra, do personalizovanih usluga dostupnih 24/7 – Delta District je priča o životnom stilu i novom izgledu srpske prestonice.

Foto: Tim Oppermann

Izjave sa Elite Weekend događaja potvrdile su da se Delta District prepoznaje ne samo kao lifestyle koncept, već i kao investicija sa dugoročnim rastom vrednosti. Njegovo predstavljanje pokazalo je ono što se već oseća u regionu – da Beograd dobija novo obeležje i projekat o kojem će se tek govoriti i u regionu i šire.

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

