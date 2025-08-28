KOD MLADIĆA IDU LEKARI IZ SRBIJE: Sin generala koji u holandiji izdržava kaznu na doživotnu robiju

GENERAL Ratko Mladić je u lošem zdravstvenom stanju koje se ne poboljšava. Dobra vest je da - nemamo loših vesti. Nije mu bolje, a ni lošije negošto je bilo. Ipak, lekarske izveštaje koje dobijamo iz Haškog tribunalaprihvatamo sa "rezervom" i zbog toga smo formirali novi lekarski tim. Naredne nedelje podnećemo zahtev Haškom tribunalu da odobre lekarima izSrbije da ga posete. Obično tu dozvolu čekamo mesec i po dana. Možda nasovog puta iznenade, pa nam je daju ranije.

Foto AP

Ovo za "Novosti" govori sin nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske RS, i doživotnog haškog zatočenika, Darko Mladić koji je oca video početkom avgusta u pritvorskoj jedinici u Sheveningenu.

- Bio sam sa sinovima u poseti - kaže Darko Mladić. - Ratko je sedeo sa nama dva sata, nije mogao da izdrži više u kolicima. On je fizički mnogo slab. Nekad može da govori, nekad ne. Jednom je bolje, drugi put lošije. Dva puta nedeljno se vidimo preko video-poziva. Svestan je, prepoznaje nas, ali često jedva govori.

Mladićev sin kaže da je generala prošle nedelje posetio njegov bivši vojnik:

- Još tri vojnika su podnela zahtev za posetu, ali su odbijeni. Na dve-tri nedelje uvek ga neko poseti. Oca leče lekari Haškog tribunala koji rade u bolnici. Lekar opšte prakse, kao i kod nas, upućujega na specijalističke preglede. Ratko ima neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme, pa će zbog toga u našem timu biti kardiolog, neurolog i nefrolog.

Generalu preti i treći šlog, Foto AP

Ovo nije prvi put da je formiran lekarski tim u Srbiji.

- Našim lekarima nije dozvoljeno da pregledaju mog oca - kaže Darko. - Oni mogu da razgovaraju sa lekarima koji ga leče, da prekontrolišu medicinsku dokumentaciju i daju primedbe na terapiju koja mu je prepisana ako smatraju da nešto treba da se izmeni. Više puta smo to radili.

Inače, Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbio je prošlog meseca hitni zahtev odbrane generala Mladića za privremeno ili uslovno privremeno puštanje na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Predsednik Mehanizma sudija Gracijela Gati Santana je u odluci navela da nepobijena medicinska mišljenja "ukazuju na to da se Mladić približava kraju života, što je ljudska sudbina, kao i da je njegovo trenutno zdravstveno stanje, koje zahteva oslanjanje na druge osobe za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, ozbiljno".