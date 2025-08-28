RHMZ JUTROS IZDAO DVA UPOZORENJA: Gore meteoalarmi, Beograd posebno izdvojen - danas i sutra pakleno, a onda...
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) rano jutros izdao je upozorenje na veoma visoke temperature za područje cele Srbije za danas i sutra, 28. i 29. avgust. Zbog vrućine u zemlji su na snazi žuti i narandžasti meteoalarm!
Prema prognozi RHMZ, danas se očekuje sunčano i izuzetno toplo vreme, uz maksimalne dnevne temperature danas od 32 do 36 stepeni, dok će sutra u većini mesta živa u termometru dostići između 35 i 38 stepeni. Izuzetak će biti Negotinska Krajina, gde se prognozira oko 33 stepena.
- Danas i sutra, 28. i 29. avgusta, sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 36 stepeni - navodi se u posebnom upozorenju za grad Beograd.
U celoj zemlji na snazi meteoalarmi
Zbog visokih temperatura i danas i sutra na snazi će biti meteoalarmi – danas žuti i narandžasti, a sutra narandžasti i crveni.
Žuti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno, danas će biti upaljen u:
- Bačkoj - zbog visokih temperatura
- Banatu - zbog jakog vetra i visokih temperatura
- Sremu - zbog visokih temperatura
- Beogradu - zbog visokih temperatura
- Pomoravlju - zbog visokih temperatura
- Istočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
Narandžasti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno, danas će biti upaljen u:
- Zapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Jugozapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura
U petak, 29. avgusta, u zemlji će na snazi biti i narandžasti i crveni meteoalarm, a u pojedinim delovima zemlje upozoravaće na čak dve pojave.
Narandžasti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno će biti upaljen u:
- Bačkoj - zbog visokih temperatura
- Banatu - zbog jakog vetra i visokih temperatura
- Sremu - zbog visokih temperatura
- Beogradu - zbog visokih temperatura
- Zapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Istočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Jugozapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
Crveni meteoalarm, koji upozorava da je vreme vrlo opasno će biti upaljen u:
- Šumadiji - zbog visokih temperatura
- Pomoravlju - zbog visokih temperatura i jakog vetra
- Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura
Vreme narednih dana
Prema prognozi RHMZ, danas i sutra, 28 i 29. avgusta, biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u danas do 36 stepeni, a u petak u većini mesta do 38 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33.
- U košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine - najavljuju.
U subotu, 30. avgusta, u Srbiju stiže prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.
- U nedelju, 31. avgusta, na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana - dodaju.
U ponedeljak i utorak, 01 i 02. septembra pretežno sunčano, dok se u u utorak u drugom delu dana u severnim, zapadnim i centralnim, a u sredu, 03. septembra i u ostalim krajevima novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, zaključuju iz RHMZ.
(Blic)
Preporučujemo
HLADNE NOĆI, VRELI DANI: Vreme danas sunčano i veoma toplo
28. 08. 2025. u 01:00
LETO NE ODUSTAJE: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen
26. 08. 2025. u 01:00
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)