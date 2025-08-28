RHMZ JUTROS IZDAO DVA UPOZORENJA: Gore meteoalarmi, Beograd posebno izdvojen - danas i sutra pakleno, a onda...

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) rano jutros izdao je upozorenje na veoma visoke temperature za područje cele Srbije za danas i sutra, 28. i 29. avgust. Zbog vrućine u zemlji su na snazi žuti i narandžasti meteoalarm!

Prema prognozi RHMZ, danas se očekuje sunčano i izuzetno toplo vreme, uz maksimalne dnevne temperature danas od 32 do 36 stepeni, dok će sutra u većini mesta živa u termometru dostići između 35 i 38 stepeni. Izuzetak će biti Negotinska Krajina, gde se prognozira oko 33 stepena.

- Danas i sutra, 28. i 29. avgusta, sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 36 stepeni - navodi se u posebnom upozorenju za grad Beograd.

U celoj zemlji na snazi meteoalarmi

Zbog visokih temperatura i danas i sutra na snazi će biti meteoalarmi – danas žuti i narandžasti, a sutra narandžasti i crveni.

Žuti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno, danas će biti upaljen u:

Bačkoj - zbog visokih temperatura

Banatu - zbog jakog vetra i visokih temperatura

Sremu - zbog visokih temperatura

Beogradu - zbog visokih temperatura

Pomoravlju - zbog visokih temperatura

Istočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Narandžasti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno, danas će biti upaljen u:

Zapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Jugozapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura

U petak, 29. avgusta, u zemlji će na snazi biti i narandžasti i crveni meteoalarm, a u pojedinim delovima zemlje upozoravaće na čak dve pojave.

Narandžasti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno će biti upaljen u:

Bačkoj - zbog visokih temperatura

Banatu - zbog jakog vetra i visokih temperatura

Sremu - zbog visokih temperatura

Beogradu - zbog visokih temperatura

Zapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Istočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Jugozapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Crveni meteoalarm, koji upozorava da je vreme vrlo opasno će biti upaljen u:

Šumadiji - zbog visokih temperatura

Pomoravlju - zbog visokih temperatura i jakog vetra

Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura

Vreme narednih dana

Prema prognozi RHMZ, danas i sutra, 28 i 29. avgusta, biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u danas do 36 stepeni, a u petak u većini mesta do 38 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33.

- U košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine - najavljuju.

U subotu, 30. avgusta, u Srbiju stiže prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.

- U nedelju, 31. avgusta, na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana - dodaju.

U ponedeljak i utorak, 01 i 02. septembra pretežno sunčano, dok se u u utorak u drugom delu dana u severnim, zapadnim i centralnim, a u sredu, 03. septembra i u ostalim krajevima novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, zaključuju iz RHMZ.

