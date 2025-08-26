Društvo

RHMZ NANIZAO UPOZORENJA, ŽIVA SKAČE DO 39 STEPENI: Ovo je prognoza za naredne dane, evo kada opet stižu pljuskovi sa grmljavinom

В.Н.

26. 08. 2025. u 12:11

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenja za područje Srbije i za područje Beograda na visoke temperature za četvartak i petak.

Foto: D. Milovanović

- U četvrtak i petak (28-29.08.) sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u četvrtak od 32 do 37 °C, a u petak u većini mesta od 35 do 39 °C, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 °C - navodi se u upozorenju za područje Srbije.

- U četvrtak i petak (28-29.08.) sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 37 °C - navodi se u upozorenju za područje Beograda.

RHMZ je, takođe, objavio i hidrološko upozorenje za period
od danas do subote 30. avgusta.

- Na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu) - navodi se u hidrološkom upozorenju.

Vreme narednih dana

U sredu (27.08.) pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo iznad 30 °C.

Foto: Printscreen/ RHMZ

U četvrtak i petak (28 - 29.08.) sunčano i osetno toplije sa najvišom dnevnom temperaturom oko i iznad 35 °C, a u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

U subotu (30.08.) prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom će prvo zahvatiti severne i zapadne, a do kraja dana i tokom noći ka nedelji i ostale krajeve uz slabljenje košave i pad temperature.

U nedelju (31.08.) na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.

Zatim se početkom sledeće sedmice očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće samo retka (izolovana) pojava.

