VERNICI DANAS OBELEŽAVAJU SVETOG IPOLITA RIMSKOG: Jednu stvar uradite zajedno sa porodicom

SVETI mučenik Ipolit rođen je i vaspitan kao neznabožac i radio je kao nadzornik tamnica u Rimu. Njegov život se promenio kada je tu bio zatvoren arhiđakon Lavrentije.

Danima je Ipolit gledao kako ovaj budući svetitelj čini čuda i leči ostale zatvorenike propovedajući o jednom Bogu i Hristovoj ljubavi. Shvatio je da i on počinje da veruje u sve to i zamolio je Lavrentija da ga krsti. Nakon ovoga, prema predanju, Ipolit je Lavrentija odveo u svoj dom gde je ovaj kristio celu njegovu prodicu, decu, ženu i dadilju.

Kada je Lavrentije bio ubijen za Hrista, Ipolit je noću uzeo telo ovog mučenika i časno ga sahranio. Međutim, to je nekako došlo do ušiju cara Dekija, i treći dan po smrti Lavrentijevoj, Ipolit je bio uhvaćen i izveden pred cara.

Pošto nije hteo da se odrekne vere, tučen je kamenjem po ustima. Potom je car naredio da ga razdenu nagog i šibaju, ali Ipolit mu je na to, kako priča kaže, mirno poručio: "Nisi me razdenuo nego si počeo da me odevaš!" Tada su ga protegli po zemlji i udarali nemilosrdno, a Ipolit je samo glasno izgovarao: "Hrišćanin sam!"

Međutim, najstrašnije iskušenje tek je čekalo ovog svetitelja. Car je čuo da su se i svi članovi Ipolitove porodice krststili i naredio je da ih dovedu. Upravo je stara dadilja bila ta koje je prkosnu caru rekla istinu: "Mi više želimo s našim gospodarem časno umreti u veri Hristovoj nego li beščasno s vama nečestivima živeti". Nakon toga, predanje kaže, ona je bila prvo ubijena, a onda i svi ostali članovi Ipolitove porodice i to na njegove oči. Najzad se Ipolita vezali za divljeg konja i vukli ga tamo i ovamo sve dok mučenik dušu svoju nije predao Bogu.

Običaji i verovanja

Zbog strašne smrti koja je zadesila ovog hrišćanina, ali i celu njegovu porodicu, današnji praznik smatra se praznikom svakog doma u kome vlada mir i sloga i u kome spone ljubavi povezuju roditelje i njihovu decu.

U staroj Srbiji je postojao običaj koji se ponegde i do danas održao da porodice danas zajedno odlaze u crkvu i pale sveće u čast Svetog mučenika Ipolita. Svi bi trebalo da se pomole za zdravlje i da ostatak dana provedu zajedno. Veruje se da će članove te porodice sreća pratiti preko cele godine.

Čak iako ne verujete u ove običaje, današnji dan provedite pored svojih najmilijih. Pričajte, šalite se i smejte se. Videćete, ljubav će vam se vratiti stostruko!