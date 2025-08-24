Društvo

STIGLA VELIKA SVETINJA: Svečano dočekana ikona Presvete Bogorodice Stradalne u Hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu

В.Н.

24. 08. 2025. u 21:55

U HRAM Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu danas je, pre početka liturgije, svečano uneta ikona Presvete Bogorodice Stradalne, koja se čuva u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, saopšteno je iz SPC.

Foto: SPC

U saopštenju se navodi da je ikona doneta povodom proslave praznika Uspenje presvete Bogorodice, koja će u novobeogradskom hramu ostati do 3. septembra, do kada će se svakodnevno služiti liturgija sa početkom u 7.30 časova i molebni kanon za bolesne sa početkom u 18.00 časova.

Iz SPC navode da će na praznik Uspenja presvete Bogorodice liturgija početi u 9.00 časova, a da će centralna proslava ikone Presvete Bogorodice Stradalne biti održana u nedelju, 31. septembra, kada će biti služena arhijerejska liturgija. 

Kako je saopšteno, uslediće narodni sabor u porti hrama.
 

(Tanjug)

