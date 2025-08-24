VANJA IZ FRANKFURTA KRENULA KOD BRATA U LOZNICU I NESTALA: "Nismo se videli 2 godine..."
VANjA Rađenović (53) krenula je iz Frankfurta kod brata u Loznicu kako bi ga posetila, međutim u taj grad nije stigla. Izašla je iz autobusa u Novom Sadu i od tada joj se gubi svaki trag, potvrdio je njen rođeni brat Branko Rađenović.
- Stigla je juče u 11.45 u Novi Sad, a trebalo je da izađe iz autobusa u Loznici. Rekla je vozaču da ima neke obaveze, platila mu kartu, uzela kofer i izašla iz autobusa. Kako mi je rekao, ponašala se potpuno normalno - kaže njen brat.
On je čitav dan pokušavao da je dobije na telefon, međutim isključen je.
- Nismo se videli dve godine, trebalo je da dođe u posetu, kažu da su je poslednji put videli na stanici u Novom Sadu. Slučaj sam prijavio policiji i nadam se da će se neko javiti. Ako je vidite na području Novog Sada, Bačke Palanke ili okoline zadržite je i pozovite me - kaže zabrinuti brat.
Ako vidite ženu sa fotografije pozovite policiju ili njenog brata Branka: 060-0648-699 ili 069-2648-699.
(Telegraf)
