ŽESTOKO NEVREME SE NEZAUSTAVLJIVO KREĆE KA OVA TRI DELA SRBIJE: RHMZ objavio trasu najjačih oluja

V.N.

22. 08. 2025. u 12:25

POTENCIJALNE superćelije sa gradom prečnika 5 centimetara moguće u određenim oblastima.

Foto: Unsplash

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom uz olujni vetar, a izolovano i grad, u pojedinim delovima Srbije.

Prema prognozi RHMZ, u naredna dva sata nevreme će pogoditi područje Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i teritoriju zapadne Srbije.

- U naredna dva sata na na području Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i na teritoriji zapadne Srbije, jaki grmljavinski sistemi sa pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, ponegde i gradom - upozorili su.

U našem posebnom tekstu možete pratiti kako će se nevreme kretati u Srbiji iz sata u sat.

Istovremeno, specijalizovani meteorološki portal Hailz Srbija navodi da će u naredna tri sata manja oblast između centralnog i južnog pojasa zemlje imati povoljne uslove za razvoj jednog ili dva izraženija nevremena.

- Grmljavinska aktivnost se nalazi na prostoru jugozapadne Srbije i doline zapadne Morave, a novi razvoji se beleže uz Kopaonik sa istočne strane - napomenuli su.

Rasinski, Nišavski, Toplički , severni deo Jablaničkog, Zaječarski i Pirotski okrug su potencijalna trasa najjačih oluja koje će se kretati ka istoku.

- Prizemne tačke rose u ovoj oblasti su 18-22 stepena, uz prisutnu značajnu vrtložnost u najnižem sloju atmosfere i jako vertikalno smicanje vetra od 25m/s - navode.

Prvi oblak koji će zaći u ovu oblast se nalazi zapadnije od Kuršumlije, uz Kopaonik.

- Desnokretajuće superćelije će imati sposobnost da proizvedu krupan grad od 5 centimetara u prečniku - upozoravaju.

RHMZ rano jutros najavio nevreme

Podsetimo, rano jutros Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je da će zbog najavljenih padavina i nevremena za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Kako se navodi u upozorenju RHMZ danas se očekuju lokalno grad i jak ili olujni vetar.

Prema prognozi RHMZ, sutra se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostizati i olujne udare, lokalno će pasti i grad.

Rano jutros RHMZ objavio je upozorenje za Srbiju na vremenske nepogode, tačnije pljuskove i grmljavinu.

- Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - navodi se u upozorenju RHMZ.

