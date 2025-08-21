Društvo

PREVENCIJA KOJA SPASAVA ŽIVOTE: Skrining aneurizme kod pripadnika MUP-a

V.N.

21. 08. 2025. u 13:58

DOKTORI Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, u saradnji sa kolegama iz Sektora za vanredne situacije, pokrenuli su akciju skrininga aneurizme abdominalne aorte kod zaposlenih u ovoj organizacionoj jedinici.

ПРЕВЕНЦИЈА КОЈА СПАСАВА ЖИВОТЕ: Скрининг анеуризме код припадника МУП-а

Foto: Printskrin Instagram/mupsrbije

U narednom periodu biće pregledano skoro 500 zaposlenih, uglavnom vatrogasaca-spasilaca starijih od 45 godina iz sedišta Sektora za vanredne situacije.

 -Aneurizma abdominalne aorte je asimptomatska bolest i jedan od najčešćih uzročnika smrtnosti. Može se otkriti jednostavnim ultrazvučnim pregledom, a prevencija u ovakvim slučajevima bukvalno spasava život- istakao je dr sci med Dragan Erić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a.

Podatak koji upozorava: aneurizma abdominalne aorte je 13. vodeći uzročnik smrti u svetu.

Početku pregleda prisustvovali su Luka Čaušić, v.d. pomoćnika ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije, prof. dr Ivana Stašević Karličić, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja, kao i dr sci med Dragan Erić.

