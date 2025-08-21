KAMENOVAN AUTOBUS SA SRBIMA KOD SOLUNA: Povređene tri osobe - Oglasio se Konzulat
GENERALNI Konzulat Srbije u Solunu saopštio je danas, na osnovu informacija dobijenih od nadležne policijske, da je u sredu oko 21.30 časova na autoputu Egnatia, u blizini naplatnih rampi u Oreokastru kod Soluna, kamenovan turistički autobus koje je prevozio turiste iz Srbije i da su tom prilikom povređene tri osobe.
"Četvoro maloletnih lica bacilo je komade kamenja na autobus i tom prilikom povređen je vozač autobusa (64) koji je prebačen u Univerzitetsku bolnicu Ahepa, i iste večeri je otpušten iz bolnice. Takođe, povređene su još dve putnice ali su obe odbile medicinsku pomoć", navodi se u saopštenju Generalnog konzulata.
Dodaje se da su iz policije rekli da počinioci još uvek nisu uhapšeni i da će Generalnom konzulatu u Solunu biti dostavljen izveštaj o pomenutom slučaju u kome će biti navedene detaljne informacije.
"Napominjemo da se povodom pomenutog slučaja niko od državljana Republike Srbije nije javljao Generalnom konzulatu u Solunu", navodi se u saopštenju.
Autobus je prevozio 38 srpskih turista koji su se vraćali sa odmora, a prema pisanju medija kamenicama je razbijeno nekoliko prozora. Grčki Katimerini naveo je da je policija privela dve osobe u vezi sa incidentom, ali da za sada nisu utvrđeni dokazi protiv njih, pa su pušteni.
(Tanjug)
