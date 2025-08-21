Društvo

KAMENOVAN AUTOBUS SA SRBIMA KOD SOLUNA: Povređene tri osobe - Oglasio se Konzulat

В.Н.

21. 08. 2025. u 12:06

GENERALNI Konzulat Srbije u Solunu saopštio je danas, na osnovu informacija dobijenih od nadležne policijske, da je u sredu oko 21.30 časova na autoputu Egnatia, u blizini naplatnih rampi u Oreokastru kod Soluna, kamenovan turistički autobus koje je prevozio turiste iz Srbije i da su tom prilikom povređene tri osobe.

КАМЕНОВАН АУТОБУС СА СРБИМА КОД СОЛУНА: Повређене три особе - Огласио се Конзулат

Večernje novosti

"Četvoro maloletnih lica bacilo je komade kamenja na autobus i tom prilikom povređen je vozač autobusa (64) koji je prebačen u Univerzitetsku bolnicu Ahepa, i iste večeri je otpušten iz bolnice. Takođe, povređene su još dve putnice ali su obe odbile medicinsku pomoć", navodi se u saopštenju Generalnog konzulata.

Dodaje se da su iz policije rekli da počinioci još uvek nisu uhapšeni i da će Generalnom konzulatu u Solunu biti dostavljen izveštaj o pomenutom slučaju u kome će biti navedene detaljne informacije.

"Napominjemo da se povodom pomenutog slučaja niko od državljana Republike Srbije nije javljao Generalnom konzulatu u Solunu", navodi se u saopštenju.

Autobus je prevozio 38 srpskih turista koji su se vraćali sa odmora, a prema pisanju medija kamenicama je razbijeno nekoliko prozora. Grčki Katimerini naveo je da je policija privela dve osobe u vezi sa incidentom, ali da za sada nisu utvrđeni dokazi protiv njih, pa su pušteni.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku