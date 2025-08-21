OD OVOG DATUMA JE MOGUĆ KRAJ LETA U SRBIJI: Stiže nagla promena vremena

PROMENA vremena koja je pred nama nije kraj leta, ali obeležava prelazak iz pravih letnjih, stabilnih i često vrelih dana u pozni tip letnjeg vremena koje će biti znatno nestabilniji.

Meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da nas od četvrtka očekuje nagla promena vremena. Sa zapada regiona širiće se zona frontalnih nestabilnosti koja će doneti grmljavinske pljuskove, a ponegde i obilnu kišu, grad i olujni vetar.

Tokom dana u četvrtak predfrontalne nestabilnosti zahvatiće istok Bosne i Hercegovine, Hrvatsku, kao i zapad i sever Srbije, dok će u večernjim satima uslediti jače pogoršanje vremena. U zoni hladnog fronta duvaće jak severozapadni vetar, a duž Jadrana će se širiti bura.

Petak će biti osetno svežiji i nestabilan, naročito na istoku i jugoistoku regiona. Očekuju se pljuskovi, grmljavina i lokalne nepogode, uz pojačan severozapadni vetar. Temperature će se kretati od 17 do 26 stepeni.

Od subote do naredne srede vreme će biti uglavnom suvo i prijatno, bez vrućina. Duvaće severozapadni vetar, noći će biti sveže sa temperaturama od 7 do 16 stepeni, dok će dnevne maksimalne vrednosti iznositi od 21 do 28, a na jugoistoku regiona u sredu i do 32 stepena. Upravo tog dana stiže novo pogoršanje uz kišu i osveženje - od 21 stepen na severu do 27 na jugu.

Nakon toga ponovo sledi nekoliko dana prijatnog vremena, dok krajem avgusta, oko 30.08, Čubrilo prognozira kratkotrajno otopljenje uz temperature do 33 stepena. Međutim, to neće dugo trajati, jer već početkom septembra, oko 2.09, očekuje se novo osveženje.

"Promena vremena koja je pred nama nije kraj leta ali mislim da obeležava prelazak iz pravih letnjih, stabilnih i često vrelih dana u pozni tip letnjeg vremena koje će biti znatno nestabilniji. Nema načina da se zna unapred gde će u četvrtak nestabilnosti biti jake, a gde ne, jer poslednju reč kao i uvek ima priroda", naveo je Čubrilo u svojoj vremenskoj prognozi.

