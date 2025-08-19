Društvo

KO DANAS U PODNE POGLEDA U SUNCE VIDEĆE ČUDO Slavimo Preobraženje Gospodnje, evo čega se sve danas treba pridržavati

В.Н.

19. 08. 2025. u 06:58

PREOBRAŽENjE Gospodnje je jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i proslavlja se 19. avgusta

КО ДАНАС У ПОДНЕ ПОГЛЕДА У СУНЦЕ ВИДЕЋЕ ЧУДО Славимо Преображење Господње, ево чега се све данас треба придржавати

Foto: SPC

Posvećen je događaju kada se Isus Hrist preobrazio na gori Tavor pred svojim učenicima, pokazavši im svoju božansku prirodu. Sa njim su se pojavili i Mojsije i Ilija, a Bog Otac je izgovorio: „Ovo je Sin moj ljubljeni, Njega poslušajte.“

Preobraženje simbolizuje unutrašnju promenu čoveka, oboženje, duhovno uzdizanje. U teološkom smislu, to je potvrda božanske prirode Hrista i najava Njegovog vaskrsenja. Praznik nas poziva na pokajanje i preobražaj u ličnom i duhovnom životu.

U narodu postoji mnogo legendi i verovanja vezanih za ovaj dan:

Preobraženje vremena: Veruje se da se tog dana „preobražava“ priroda – počinju hladnije noći, i to je znak da se leto bliži kraju. Često se kaže: „Preobraženje — preobražava se i gora i voda.“

Zabrana rada: U nekim krajevima Srbije, smatra se velikim grehom raditi na ovaj dan, naročito težak fizički posao.

Legenda o suncu: Po narodnom predanju, na Preobraženje, u podne, „sunce zastaje i preobražava se“, i ko ga tada pogleda - može da vidi čudo.

Vreme za promenu: Ljudi veruju da se na Preobraženje menja ne samo vreme, već i čovekova duša. Zato je dobar trenutak da se nešto novo otpočne ili ostavi loša navika.

Običaji u Srbiji

Osvećenje grožđa: U crkvu se na Preobraženje nosi prvo ubrano grožđe da se osveti. Narod veruje da se tek nakon ovog praznika sme jesti grožđe.

Liturgija i pričešće: Mnogi pravoslavci idu u crkvu, prisustvuju Svetoj liturgiji i pričešćuju se.

Zadušnice (u nekim krajevima): U nekim delovima Srbije na Preobraženje se pale sveće za pokoj duše preminulih, iako to nije zvanično zadušni dan.

Slava: Preobraženje je slava mnogih porodica, manastira i crkava u Srbiji.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 52

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?