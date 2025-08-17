Društvo

STIGLO ZAHLAĐENJE RHMZ: U ovim delovima moguće nevreme sa grmljavinom i kišom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 21:07

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je u naredna dva sata na zapadu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz ređu pojavu grmljavine.

СТИГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ РХМЗ: У овим деловима могуће невреме са грмљавином и кишом

Unsplash

U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

VREME NAREDNIH DANA

U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 °C.

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

(RHMZ)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...