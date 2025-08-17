STIGLO ZAHLAĐENJE RHMZ: U ovim delovima moguće nevreme sa grmljavinom i kišom
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je u naredna dva sata na zapadu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz ređu pojavu grmljavine.
U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
VREME NAREDNIH DANA
U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 °C.
U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
(RHMZ)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
