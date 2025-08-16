IZDATO HITNO UPOZORENJE ZA BEOGRAD: Preti opasnost od jedne opasne pojave, nakon čega sledi novi preokret
ZBOG veoma toplog vremena RHMZ je izdao i posebno upozorenje za područje Beograda.
- Danas veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni - najavili su.
Upozorenje i zbog pogodnih uslova za požare na otvorenom
Osim što će biti veoma toplo i sparno, danas će i meteorološki uslovi biti pogodni za iniciranje požara na otvorenom prostoru. Zbog dugotrajnog sušnog perioda, potpuno isušenog tla, odsustva padavina i jakog sunca, širom zemlje postoji visoka opasnost od širenja požara.
- Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama - navode iz RHMZ.
Građani se pozivaju na oprez i izbegavanje paljenja vatre na otvorenom, posebno u šumskim i poljoprivrednim područjima.
Tokom dana očekuje se i dnevni razvoj oblačnosti, a u popodnevnim i večernjim satima mogući su kratkotrajni pljuskovi u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab, promenljivog pravca, zaključuju iz RHMZ.
U nedelju pad temperature
U nedelju i početkom sledeće sedmice temperatura će biti u postepenom padu, u većini mesta od 28 do 32 stepena.
- U nedelju promenljivo, pre podne na jugozapadu i severu, u drugom delu dana i u ostalim predelima mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u ponedeljak očekuju samo u istočnim, centralnim i južnim predelima Srbije - najavljuju iz RHMZ.
Od utorka pretežno sunčano. Novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se na severu zemlje u sledeći četvrtak uveče, a u ostalim predelima u petak.
(Blic)
