SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađeni leskovčani koji su nestali u Grčkoj, a evo kako su zalutali
MARTA Ilić (19) i i Nikola Stefanović (31) iz Bogojevca, kod Leskovca pronađeni su nakon što su nestali na putovanju u Grčkoj.
Apel o njihovom nestanku je podelio prijatelj Milan Atanasković koji je potragu prvo pokrenuo na društvenim mrežama. Milan se ponovo oglasio i podelio srećne vesti da su pronađeni!
Njih dvoje su pronađeni u Seresu. Svemu je kumovalo pogrešno skretanje, te je Milanu laknulo kada mu je zazvonio telefon.
- Pogrešno su skrenuli, udaljeni su 125 kilometara od mesta gde su se zaputili. Noć su proveli u parku, tek su danas pronašli wi fi i javili mi se - rekao je on.
(Blic)
