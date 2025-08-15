Društvo

SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađeni leskovčani koji su nestali u Grčkoj, a evo kako su zalutali

В.Н.

15. 08. 2025. u 19:23

MARTA Ilić (19) i i Nikola Stefanović (31) iz Bogojevca, kod Leskovca pronađeni su nakon što su nestali na putovanju u Grčkoj.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Apel o njihovom nestanku je podelio prijatelj Milan Atanasković koji je potragu prvo pokrenuo na društvenim mrežama. Milan se ponovo oglasio i podelio srećne vesti da su pronađeni!

Njih dvoje su pronađeni u Seresu. Svemu je kumovalo pogrešno skretanje, te je Milanu laknulo kada mu je zazvonio telefon.

- Pogrešno su skrenuli, udaljeni su 125 kilometara od mesta gde su se zaputili. Noć su proveli u parku, tek su danas pronašli wi fi i javili mi se - rekao je on.

(Blic)

