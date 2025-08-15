DANAS SLAVIMO SVETOG STEFANA LETNJEG: Praznik mira i sloge, čuvajte se ove pojave

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave otkriće i prenos moštiju Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, u narodu poznatijeg kao Sveti Stefan letnji. Sam svetac je vrlo poštovan među srpskim vernicima i čak 40-ak hramova nosi njegovo ime. Zimski Sveti Stefan je, kao što znamo, 9. januara.

Foto: printskrin Jutjub/RTV Homolje Žagubica

Za ovog sveca vezuje se priče da su ga Jevreji kamenjem ubili i ostavili njegovo telo da ga rastrgnu psi. Međutim, desi se to da je posledva dana došao izvesni Gamalil, učitelj Pavlov i potajni učenik Hristov, te uzeo Stefanovo telo i odno ga u Kafargamalu na svoje imanje. Iako ga je navodno sahranio u jednoj pećini, postoji verovanje da su malte ne vekovi prošli a da niko od živih nije znao, gde je sahranjeno telo sveca ovog.

Međutim, 415. god., za vreme Jerusalimskog patrijarha Jovana, javi se Gamalil tri puta u snu svešteniku Kafargamalskom, Lukijanu, i detaljno mu opisa sve o sahrani.

Tada tek mošti svetog Stefana behu svečano prenete na Sion i tu česno sahranjene. Kasnije su prenete u Carigrad.

Inače, po biblijskom svedočanstvu, Sveti arhiđakon Stefan bio je, kao i dvanaest velikih apostola, nadahnut silom Duha Svetoga. Činio je mnoga čudesa, pomagao ljudima i sva ta njegova dobra dela pominju se u Svetom pismu Novog zaveta.

U toj prvoj godini po stradanju i Vaznesenju Hristovom, Sveti Stefan je ogromnom snagom svoje vere, svojih reči i dela podsećajući na reči zakona i proroka Starog zaveta, dokazivao Jevrejima, svojim sunarodnicima, da su oni zaista ubili Mesiju, očekivanog toliko vekova.

Zato je među svojim bližnjima imao mnogo neprijatelja, ali ih je uvek pobeđivao svojim jasnim i istinitim rečima. I kako im nije polazilo za rukom da drugačije spreče njegovo propovedanje, pribegli su, uz pomoć lažnih svedoka, kleveti da je hulio na Boga i Mojsija, baš kao što se zbilo i sa Isusom Hristom. Tako su narodne duhovne strešine protiv Svetog Stefana pobunile narod.

Baš kao i samog Hrista, i Stefana su lažno optužili i uhapsili. Nakon hapšenja, usledilo je suđenje. Na suđenju Sveti Stefan je ubedljivo pobijao jednu po jednu klevetu lažnih svedoka. Izložio je čitavu istoriju Izrailja od Avrama, koji je prvi dobio obećanje o dolasku Mesije do Mojsija, o kojem je govorio sa velikim strahopoštovanjem i uvažavanjem.

Međutim, istina o Mesiji još više je razbesnela svešteničke i narodne poglavare. U tom trenutku Arhiđakon Stefan je pogledao u nebo i rekao: "Evo, vidim nebesa otvorena i sina čovečjeg gde stoji s desne strane Boga". To je naljutilo sve njegove sudije te su Arhiđakona Stefana izveli iz grada i ubili kamenjem.

Sveti prvomučenik Stefan, koji je postradao na današnji dan, imao je nešto više od 30 godina. Njegove poslednje reči su bile –"Gospode, ne uračunaj im greh ovaj".

Običaji

U našem narodu današnji svetac se naziva Stefan Vetroviti i poštuje se da ne bi vetar oduvao seno, slamu, a doneo razne bolesti. Zbog toga verovanje kaže da se na današnji dan treba čuvati vetra.

U primorskim krajevima još i danas se Sveti Stefan smatra mornarskom slavom, jer se veruje da upravo ovaj svetac daje brodovima dovoljno vetra za jedra. Iz istog razloga, danas slave i mlinari u vetrenjačama.

Dok neke porodice proslavljaju ovaj dan kao svoju krsnu slavu, u drugim krajevima se drže zavetine i nose litije.

Danas slave ili preslavljaju svoju manastirsku slavu Hopovo, Lipovac, Banjska, Koporin, Lepenac, Slanci kod Beograda, manastir u Somboru i drugi, kao i brojne seoske i gradske crkve.