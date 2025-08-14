SITUACIJA JE IZUZETNO LOŠA: U ovoj opštini je proglašena vanredna situacija

NA celoj teritoriji opštine Arilje proglašena je vanredna situacija.

Proglašena je vanredna situacija na celoj teritoriji opštine Arilje zbog izuzetno niskog vodostaja na vodozahvatu „Ševelj“ i loše hidrometeorološke situacije.

Podsetimo, danas su uvedene restrikcije na teritoriji Čačka i Gornjeg Milanovca.

- Zabranjeno je korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, vrtova, bašti, pranje ulica i vozila. Ova mera trajaće sve do stabilizovanja stanja na sistemu za vodosnabdevanje “Rzav“ Arilje - piše u Odluci za Grad Čačak.

Na Fejsbuk stranici Opštine Gornji Milanovac objavljeno je da JP "Rzav" uvodi restrikciju isporuke vode zbog niskog vodostaja na vodozahvatu Ševelj.

