SITUACIJA JE IZUZETNO LOŠA: U ovoj opštini je proglašena vanredna situacija

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 18:08

NA celoj teritoriji opštine Arilje proglašena je vanredna situacija.

FOTO: Opština Mionica

Proglašena je vanredna situacija na celoj teritoriji opštine Arilje zbog izuzetno niskog vodostaja na vodozahvatu „Ševelj“ i loše hidrometeorološke situacije.

Podsetimo, danas su uvedene restrikcije na teritoriji Čačka i Gornjeg Milanovca.

- Zabranjeno je korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, vrtova, bašti, pranje ulica i vozila. Ova mera trajaće sve do stabilizovanja stanja na sistemu za vodosnabdevanje “Rzav“ Arilje - piše u Odluci za Grad Čačak.

Na Fejsbuk stranici Opštine Gornji Milanovac objavljeno je da JP "Rzav" uvodi restrikciju isporuke vode zbog niskog vodostaja na vodozahvatu Ševelj.

(Blic.rs)

