KOLONE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Evo gde je najkritičnije
NA graničnim prelazima sa Srbijom formirane su kolone putničkih vozila, a zadržavanje traje od 20 do 45 minuta, ukazuju izveštaji Auto-moto saveza Srbije.
Na graničnom prelazu Sremska Rača, u smeru ka Bosni i Hercegovini kamioni za prelaz čekaju oko četiri sata.
Putnička vozila na Preševu za ulazak u Severnu Makedoniju čekaju oko 20 minuta, a u suprotnom smeru zadržavanje traje oko 30 minuta.
Na graničnom prelazu Batrovci za ulazak u Hrvatsku vozila čekaju oko 30 minuta, kao i na Gradini za ulazak u Srbiju.
U smeru ka Mađarskoj, na graničnom prelazu Horgoš, zadržavanje putničkih vozila traje negde oko 45 minuta.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
