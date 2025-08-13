Društvo

KOLONE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Evo gde je najkritičnije

V.N.

13. 08. 2025. u 20:29

NA graničnim prelazima sa Srbijom formirane su kolone putničkih vozila, a zadržavanje traje od 20 do 45 minuta, ukazuju izveštaji Auto-moto saveza Srbije.

КОЛОНЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА: Ево где је најкритичније

Foto: M.M.

Na graničnom prelazu Sremska Rača, u smeru ka Bosni i Hercegovini kamioni za prelaz čekaju oko četiri sata.

Putnička vozila na Preševu za ulazak u Severnu Makedoniju čekaju oko 20 minuta, a u suprotnom smeru zadržavanje traje oko 30 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci za ulazak u Hrvatsku vozila čekaju oko 30 minuta, kao i na Gradini za ulazak u Srbiju.

U smeru ka Mađarskoj, na graničnom prelazu Horgoš, zadržavanje putničkih vozila traje negde oko 45 minuta.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!