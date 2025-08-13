KOLONE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Evo gde je najkritičnije

NA graničnim prelazima sa Srbijom formirane su kolone putničkih vozila, a zadržavanje traje od 20 do 45 minuta, ukazuju izveštaji Auto-moto saveza Srbije.

Foto: M.M.

Na graničnom prelazu Sremska Rača, u smeru ka Bosni i Hercegovini kamioni za prelaz čekaju oko četiri sata.

Putnička vozila na Preševu za ulazak u Severnu Makedoniju čekaju oko 20 minuta, a u suprotnom smeru zadržavanje traje oko 30 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci za ulazak u Hrvatsku vozila čekaju oko 30 minuta, kao i na Gradini za ulazak u Srbiju.

U smeru ka Mađarskoj, na graničnom prelazu Horgoš, zadržavanje putničkih vozila traje negde oko 45 minuta.