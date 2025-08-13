Društvo

POLAGALI TEST IZ SRPSKOG JEZIKA: Počeo završni ispit, sutra matematika

Branka Borisavljević

13. 08. 2025. u 14:22

TESTOM iz srpskog jezika, danas je počelo polaganje male mature za oko 280 osmaka, koji iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti da na završni ispit izađu u junu, kao i 530 polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Foto Milena Anđela

- Ostalo je oko 12.000 slobodnih mesta, više u četvorogodišnjim školama. Ne moraju da brinu, upisaće školu u skladu sa svojim ostvarenim bodovima - uspehom iz škole i rezultatima sa završenog ispita - rekao je Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete. - Odluku o raspoređivanju učenika po školama doneće okružne ispitne komisije uvažavajući interese đaka i bodove koje su ostvarili. Ukoliko učenik ima ostvarene bodove u avgusovskom roku, biće upisan u školu za koju ima dovoljan broj poena.

Upis će, biti 21. i 22. avgusta nakon odluka okružnih upisnih komisija. Na prijemnom ispitu može da se osvoji maksimalno 40 poena. Za upis u četvorogodišnju srednju školu neophodno je da učenik ostvari najmanje 50 bodova od mogućih 100.

Na trogodišnjim obrazovnim profilima preostalo je 4.086 mesta, najviše na obrazovnim profilima iz područja mašinstva i obrade metala -  992. U školama iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerada hrane ima 794 slobodnih mesta, dok ih je u oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma - 736.

U četvorogodišnjim škola preostalo je 7.813 mesta. Od toga je najviše mesta preostalo u gimnazijama 2.219, na obrazovnim profilima iz područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane 1.100 mesta, zatim ekonomije, prava i administracije 774, mašinstva i obrade metala kao i elektrotehnike gde je više od 600 upražnjenih mesta.

