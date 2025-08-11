LANČANI SUDAR NAPRAVIO KOLAPS: Kolone duge 6 kilometara na auto putu Niš-Beograd
ZBOG uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija otežano
Na auto-putu E-75, na deonici između Jagodine i Batočine, u smeru prema Beogradu, danas popodne došlo je do lančanog sudara u kom je učestvovalo nekoliko putničkih vozila. Za sada je poznato da je pričinjena značajna materijalna šteta, a nema informacija o povređenima.
Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom, što je dovelo do formiranja koloneduge više od 6 kilometara. Na terenu su policija, hitna pomoć i putarske ekipe.
Vozačima se savetuje oprez i strpljenje, kao i korišćenje alternativnih pravaca preko Ćuprije ili Paraćina, dok se saobraćaj u potpunosti ne normalizuje.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)