DECA SVE MLAĐA, DELA SVE TEŽA: Maloletnici u Srbiji prošle godine počinili 2.724 krivična dela

DETE krade, tuče se i nosi nož. Dete diluje drogu. Dete je ubica. Nedogađa se ovo samo u nekom strašnom filmu, niti u nekoj drugoj zemlji. Događa se ovde. Kod nas. U školskom dvorištu, u nekom stanu, u parku, nafudbalskom igralištu. Prošle godine, u Srbiji, maloletnici su počinili 2.724 krivična dela - pet odsto više nego 2023. godine.

Kamere su snimile incident, Foto društvene mreže printskrin

U izveštaju Republičkog zavoda za statistiku navodi se da su maloletnici izvršili čak, 1.067 krađa, provala, teških krađa. Južna i Istočna Srbija prednjače sa 404 slučaja, Vojvodina je na drugom mestu - 362. Ali, tabele kriju i ono što se ne sabira lako: šest ubistava, dva teška ubistva, 30 silovanja, 376 slučajeva povezanih sa drogom, 467 telesnih povreda. Teško je zamisliti, a još teže prihvatiti - da su sve to počinila deca.

- Pre nekoliko dana, dečak je silovao devojčicu u Negotinu - kaže za "Novosti" advokat Nebojša Perović. - Deca su sve češće izvršioci teških krivičnih dela. Događaji od pre dve godine u Malom Orašju i školi "Vladislav Ribnikar" morali su da budu jak alarm. Šta još treba da se dogodi da shvatimo da mnogo toga mora da se menja? Ni porodica, ni odnos prema školi, ni način na koji decu vaspitavamo, ne mogu da budu isti kao do sada. Zar nam nisu bili dovoljni Malo Orašje i "Ribnikar"?

Policija je brzo pronašla lopove, Foto Printskrin

Ministarstvo pravde pokrenulo je izmene Zakona o maloletničkim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnika. Perović očekuje da će se menjati odredbe koje je, kako kaže, "život već odavno pregazio" - posebno one koje se tiču starosne granice u slučajevima kada su deca, maloletnici i mlađi punoletnici izvršioci teških krivičnih dela.Zakon kaže da dete mlađe od 16 godina ne može u zatvor - čak i ako počini krivično delo.

- Ta zakonska "praznina" postaje prostor u kome se zloupotreba dešava. Mogu se izreći samo vaspitne mere. Taj prostor koriste dileri, predatori, kriminalci da angažuju decu, jer znaju da su kazne blage - ističe Perović, a potvrđuje statistika.

Prošle godine podneto je i 1.768 predloga za izricanje sankcija, a samo dvoje mladih završilo je u maloletničkom zatvoru. Kažnjeno je 1.375 maloletnika. Izdato je 658 upozorenja, 666 pojačanih nadzora, 251 bezbednosna mera. Među maloletnim počiniocima bilo je i 157 devojčica, već osuđivanih - 165, a 86 golobradih izgrednika su se teretili za ugrožavanje saobraćaja.

- Deca se "vrbuju" na mestima gde se ona okupljaju - ispred škola, na igralištima, u parkovima - ukazuje Perović. - Predatori, nasilnici, kriminalci im prilaze nenametljivo, zaštitnički sa njima razgovaraju, često im postaju "stariji drugari". Čašćavaju ih, daju im novac, slatkiše, telefone. Ali, to nisu pokloni - već mamci. Njihov cilj je da decu odvuku na stranputicu, da steknu poverenje koje će kasnije zloupotrebiti.

Uočljivo je da se pred višim sudovima, koji su nadležni za krivične postupke protiv maloletnika, u velikom broju slučajeva deca gone zbog posedovanja ili prometa opojnih droga.

- Ti maloletnici najčešće imaju od 14 do 16 godina - kaže Perović. - Oni su formalno odgovorni pred zakonom, ali zakon ih ne kažnjava kao odrasle. Za taj uzrast nije moguće izreći kaznu zatvora - mogu se odrediti samo vaspitne mere. Zato mnogi koji ih podstiču da uđu u kriminal to rade sračunato - jer znaju da kazna neće biti stroga. Kazna maloletničkog zatvora može biti izrečena samo starijim maloletnicima, od 16 do 18 godina.

Foto Shutterstock

Advokat Veselin Cerović, takođe, potvrđuje da se u poslednje vreme maloletnici koriste za izvršenje krivičnih dela, među kojima su, čak, i ubistva:

- Osobe koje ih navode na to su svesne da su kazne za maloletnike mnogo blaže, nego da ih izvrše punoletne osobe. Maksimalna kazna za starije maloletnike koji počine ubistvo je deset godina, dok punoletni za isto delo mogu da dobiju 40 godina.

Cerović kaže da ako dete sa 15 godina zna kako da ukrade automobil, nabavi drogu ili koristi oružje - pitanje nije kako ga kazniti, već gde je to naučilo. Deca se formiraju uz društvene mreže, igrice, agresivne rijaliti sadržaje, a ne kao nekada u školskim zgradama. Za njih su autoriteti osobe koje ne prezaju od nasilja. Krivična dela koja čine postaju produžena ruka obrasca ponašanja koji su već usvojili.

- Manipuliše se sa maloletnom decom, što je zločin prema prema njima - ističe Cerović. - Za društvo i za državu je zabrinjavajuće kada deca ubijaju, siluju ili trguju drogom. Ovi slučajevi još nisu previše masovni, ali postoji velika opasnost da se veliki broj dece zloupotrebi za monstruozne priče. Najvažnije je pronaći podstrekače, one koji su ih angažovali, jer oni treba da snose najteže krivične sankcije za krivična dela koja su maloletnici izvršili. Jer, deca lako primaju ubeđenja ulice.

Krađe zbog siromaštva NAJVIŠE krađa, teških krađa i sličnih prekršaja koje su počinili maloletnici zabeleženo je u Južnoj i Istočnoj Srbiji. Nije to, kažu upućeni, nikakva slučajnost. To su najsiromašniji krajevi zemlje, porodice često žive na ivici egzistencije, institucije su "daleko", ulica - blizu. Osim bede i besperspektivnosti, u ovim krajevima ima mnogo dece romske nacionalnosti, koja su najčešće prepuštena sama sebi.

Zabrinjava i podatak RZZS da je čak, 71 maloletnik prošle godine učestvovao u porodičnom nasilju.

- Kada dete postane agresor unutar sopstvenog doma, to više nije samo pravno, već i duboko društveno i kulturološko pitanje - kaže advokat Perović. - Od 2000. godine naovamo, brojne preporuke i prakse iz evropskih sistema vaspitanja primenjene su u našoj zemlji bez prilagođavanja. Iz škole je izbačeno vaspitanje, a nastavnicima, učiteljima i profesorima "vezane su ruke". Priče o dečjim pravima često su u praksi potisnule odgovornost i granice.

Perović ističe da se odnos prema autoritetima dramatično promenio:

- Danas deca ne prepoznaju više gde je granica, šta je dozvoljeno, a šta nije. Strah kao korektivni osećaj je nestao. Danas deca gospodare i roditeljima, i učiteljima, i profesorima koji su izgubili moć da ih vaspitavaju. Japanski car pokloni se samo jednom čoveku a to je učitelj, dok su kod nas nastavnici svedeni na administratore koji beleže ocene. Posledice takvog pristupa su vidljive u porastu maloletničkog kriminala. Kazna je u velikoj meri eliminisana, a neke pojave, poput teškog devijantnog ponašanja, teško je korigovati isključivo razgovorom sa psihologom.