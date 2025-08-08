NA BATROVCIMA ZADRŽAVANJE 180 MINIUTA: MUP o stanju na graničnom prelazu prema Hrvatskoj
NA GRANIČNOM prelazu batrovci, na izlazu iz Srbije prema Hrvatskoj, putnička vozilamse zadržavaju 180 minuta i pored preduzimanja aktivnosti na pet izlaznih saobraćajnih traka, saopštili su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava granične policije, dodajući da je međuprostor do susedne Hrvatske skoro popunjen,
Takođe, na istom graničnom prelazu, na ulazu u Republiku Srbiju, evidentirano je zadržavanje putničkih motornih vozila od 45 minuta, aktivno je šest ulaznih traka.
- Duže zadržavanje putničkih motornih vozila nije prouzrokovano postupanjem nadležnih organa Republike Srbije, već je posledica turističke sezone kao i način rada susednog pograničnog organa koji primenjuju svoje nacionalne i procedure EU - navodi se u saopštenju MUP-a.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava granične policije, ostvaruje službene kontakte sa susednim stranim pograničnim organima i razmenjuje informacije o stanju putničkog saobraćaja na državnoj granici, u cilju smanjenja vremena čekanja i zadržavanja motornih vozila.
