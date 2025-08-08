REZULTATI KONTROLE PROTIV BRZIH VOZAČA: Otkriveno skoro 20.000 prekršaja za četiri dana
Pripadnici saobraćajne policije, tokom prva četiri dana sprovođenja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, otkrili su 19.000 prekršaja prekoračenja brzine, od čega 2.200 u zonama pešačkih prelaza.
Od početka ove akcije, koja se istovremeno sprovodi u 34 evropske države članice ROADPOL, kontrolisano je više od 28.000 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine otkriveno je još oko 4.500 drugih prekršaja.
Podsećamo da će se međunarodna akcija sprovoditi do nedelje, 10. avgusta kao i da će saobraćajna policija, u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja - ručne radare, radare u sistemima video nadzora i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije (presretačima), dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.
Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da se zbog intenziviranja letnje turističke sezone, ovog vikenda, na svim važnijim putnim pravcima očekuju veće gužve. Apelujemo na učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, poštuju saobraćajne propise i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima saobraćaja, kako bi se sačuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja.
