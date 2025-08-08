Društvo

REZULTATI KONTROLE PROTIV BRZIH VOZAČA: Otkriveno skoro 20.000 prekršaja za četiri dana

Zagorka Uskoković

08. 08. 2025. u 13:39

Pripadnici saobraćajne policije, tokom prva četiri dana sprovođenja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, otkrili su 19.000 prekršaja prekoračenja brzine, od čega 2.200 u zonama pešačkih prelaza.

РЕЗУЛТАТИ КОНТРОЛЕ ПРОТИВ БРЗИХ ВОЗАЧА: Откривено скоро 20.000 прекршаја за четири дана

Foto: N. Skenderija, Profimedia

Od početka ove akcije, koja se istovremeno sprovodi u 34 evropske države članice ROADPOL, kontrolisano je više od 28.000 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine otkriveno je još oko 4.500 drugih prekršaja.

Podsećamo da će se međunarodna akcija sprovoditi do nedelje, 10. avgusta kao i da će saobraćajna policija, u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja - ručne radare, radare u sistemima video nadzora i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije (presretačima), dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da se zbog intenziviranja letnje turističke sezone, ovog vikenda, na svim važnijim putnim pravcima očekuju veće gužve. Apelujemo na učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, poštuju saobraćajne propise i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima saobraćaja, kako bi se sačuvalo što povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAVALA NA KINESKI, NA SRPSKOM NI TREĆINA OD PLANIRANIH MESTA: NA Filološkom fakultetu za pojedine grupe malo interesovanje
Društvo

0 1

NAVALA NA KINESKI, NA SRPSKOM NI TREĆINA OD PLANIRANIH MESTA: NA Filološkom fakultetu za pojedine grupe malo interesovanje

NA katedre za rumunski, albanski i ukrajinski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu nije se upisao - nijedan student. Fakultet je, kao i ranije, za ove studijske grupe odredio kvote, pa je na katedri za rumunski bilo sedam mesta, za albanski 10 i ukrajinski devet. Na poljski jezik upisao se - jedan akdemac i to na samofinansiranje, dok je 10 budžetskih mesta na ovom modulu ostalo prazno.

08. 08. 2025. u 13:32

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)