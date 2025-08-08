Društvo

KOLAPS OD RANOG JUTRA: Kolone vozila na ovom graničnom prelazu

В.Н.

08. 08. 2025. u 07:46

PREMA informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se zadržavaju najduže na izlazu na Batrovcima i to 180 minuta, dok na teretnim terminalima nema zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

КОЛАПС ОД РАНОГ ЈУТРА: Колоне возила на овом граничном прелазу

Foto: Novosti

Na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija putnička vozila se zadržavaju 60 minuta, a na Preševu 30 minuta, dok se na Batrovcima najduže zadržavaju zbog, kako se navodi, velikog priliva vozila i sporosti u radu susednih graničnih organa.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Iz AMSS-a ukazuju da se nastavlja period toplog vremena i pojačanog saobraćaja, te apeluju na vozače da se češće odmaraju u najtoplijem delu dana, jer je to dobar način da se bezbedno putuje uz manji rizik od neprijatnosti koje donose kvarovi na vozilu.

Takođe, ističu da se treba pripremiti za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja i krenuti ranije i bez nervoze ukoliko dođe do zastoja ili usporene vožnje, jer su oni u ovim danima česti. 

