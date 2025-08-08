DANAS PRAVI VERNICI IZGOVARAJU OVU MOĆNU MOLITVU: Obratite se Svetoj Petki Trnovoj ovim rečima za spasenje duše
U PROGONIMA hrišćana često su je mučili i zatvarali, ali prema svetim spisima Sveta Petka nije zadobila rane.
Pravoslavni vernici u Srbiji danas, 8. avgusta slave Svetu Petku Rimljanku, poznatu i po imenu Trnova Petka. Rođena je u petak i zato je dobila ime Petka, a kada su joj roditelji umrli razdelila je celo imanje siromašima i zamonašila se.
U progonima hrišćana često su je mučili i zatvarali, ali prema svetim spisima Sveta Petka nije zadobila rane. Prema predanju ubijena je po naređenju kneza Tarasija, oko 140. godine. Njene mošti prenete su u Trnovo gde je sahranjena u crkvi koja nosi njeno ime.
Mnogobrojni običaji su vezani za ovaj veliki praznik i vernici ih poštuju.
Pored toga treba izgovoriti i molitvu koja je upućena svetiteljki:
Kasnije su njene mošti prenete u Carigrad, a veruje se da Trnova Petka zaštitnica žena i da je ovo ženski praznik. Za praznik Svete Petke Trnove poštuju se razni običaji i verovanja, a prema verovanju treba izgovoriti i molitvu koja je upućena svetiteljki:
"Sveta Petko, Božja svetiteljko, moli Boga za nas. Udostojila si se gledanja lica Božja kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moliti za spasenje duša naših."
Ovo je kratka molitva, ali postoji za nju i nastavak, kao i druge molitve koje se upućuju Sveti Petki Trnovoj. Mnogi Svetu Petku Trnovu, koja je bila Rimljanka i koja se slavi u avgustu, mešaju sa Svetom Petkom koja je bila Grkinja i slavi se u oktobru, jer postoji više svetiteljki sa ovim imenom.
