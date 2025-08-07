Društvo

NETAČNO DA JE U UKCV POTVRĐEN PRVI SLUČAJ ALERGIJE ALFA-GAL SINDROM: Reagovanje UKCV na objave na društvenim mrežama

Ljiljana Preradović

07. 08. 2025. u 14:31

UNIVERZITETSKI klinički centar Vojvodine (UKCV) saopštio je da su netačni navodi koji su se pojavili u javnosti i pojedinim medijima da je u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine potvrđen prvi slučaj retke alergije poznate kao alfa-gal sindrom, oblika alergije na crveno meso koji može nastati nakon uboda krpelja.

НЕТАЧНО ДА ЈЕ У УКЦВ ПОТВРЂЕН ПРВИ СЛУЧАЈ АЛЕРГИЈЕ АЛФА-ГАЛ СИНДРОМ: Реаговање УКЦВ на објаве на друштвеним мрежама

Foto : KCV

 - Informacija koja se od 6. avgusta 2025. godine pojavila na društvenim mrežama, a koju je prvobitno objavilo Udruženje 'Alergija i ja', a zatim preneli brojni mediji, nije tačna i nije potekla iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine -  ističe se u saopštenju UKCV.

Takođe  se  ističe da dr Branimir Dakić, na koga se ti mediji pozvali objavljujući informaciju, nije zaposlen u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine i da izjave koje su mu pripisane u vezi sa ovim slučajem ne potiču iz UKCV.

UKCV je zamolio medije i javnost da, u cilju tačnog informisanja građana, pre objavljivanja zdravstveno osetljivih informacija provere podatke sa relevantnim institucijama.

- Univerzitetski klinički centar Vojvodine ostaje posvećen pružanju najvišeg nivoa zdravstvene zaštite i tačnog informisanja javnosti -  navedeno je u saopštenju službe za odnose s javnošću UKCV.

