RHMZ UPOZORAVA: Sutra veliki porast temperature - Tokom vikenda još toplije

OD SUTRA se, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje porast temperature, tako da će za dane vikenda i tokom većeg dela naredne sedmice biti veoma toplo, u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

Foto: D. Milovanović

Preovladavaće sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 13 do 20 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 33. Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i više.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1