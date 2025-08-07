DANAS SLAVIMO USPENJE SVETE ANE: Molimo joj se za srećan brak

SRPSKA pravoslavna crkva proslavlja 7. avgusta Uspenije svete Ane, majke Presvete Bogorodice.

Srpska pravoslavna crkva proslavlja 7. avgusta Uspenije svete Ane, majke Presvete Bogorodice.

Na dan 9. septembra proslavlja se praznik Začeće svete Ane.

Sveta Ana bila je ćerka sveštenika Metana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejema. Anini roditelji imali su još dve ćerke: Mariju i Soviju. Marija je rodila Salomiju, a Sovija Jelisavetu koja je kasnije rodila Svetog Jovana Krstitelja.

Ana je sa svojim mužem Joakimom 50 godina živela bez dece, a onda je u poznim godinama rodila Mariju, Presvetu Bogorodicu.

Joakim je godinama bio skrhan zbog činjenice da sa Anom nema poroda, pa je jednom prilikom otišao u pustinju gde je tugovao danima. Jednog dana ukazao mu se anđeo koji mu je rekao da će ga Bog blagosloviti detetom, a kasnije se ukazao i Ani i rekao joj istu stvar.

Presrećni Ana i Joakim obećali su Bogu da će dete posvetiti u hramu. Tako su Joakim i Ana postali roditelji Presvete Bogorodice, koju su odgajali do njene treće godine, a potom su ispunili svoje obećanje i odveli je u hram u kome je živela do svoje 12. godine, kada se verila za Josifa.

Molitva udatih žena Svetoj Ani

Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana, da postaneš majkom onoj, što nam je rodila božanski Spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor.

Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trezna, ćutljiva, vredna, milosrdna i bogobojažljiva žena.