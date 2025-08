NEVEROVATNA PONUDA KOMPANIJE „DUNAV OSIGURANJE“: „Čuvar kuće“, polisa za miran san i u vrelim letnjim noćima

LETO za letom sve je vrelije, pa su se i ovogodišnje temperature približile rekordu od 44,9 stepeni, koji je u Srbiji zabeležen 2007. godine.

Ljubomir Zec, direktor Sektora interne i eksterne prodaje u Kompaniji Dunav osiguranje/ Foto: Pakt studio

Ovog užarenog 26. jula, u mnogim našim krajevima živa u termometru dosezala je 44. stepen, a samo nešto niža bila je u planinskim predelima. Brinući o našem zdravlju i bezbednosti, nadležne institucije upozoravaju na opasnosti koje nam prete tokom vrelih dana, među kojima je i požar kao jedan od sve učestalijih rizika. Da bi nam ovo leto ostalo u sećanju po prijatnim trenucima provedenim na nekom lepom kupalištu, uz odgovoran odnos prema životnoj sredini, valja se odgovorno odnositi i prema sopstvenoj imovini. Paket osiguranja „čuvar kuće“ Kompanije „Dunav osiguranje“ nudi pokriće od različitih rizika kojima može biti izložen vaš jedinstven životni kutak, i to po zaista simboličnoj ceni. Ljubomir Zec, direktor Sektora interne i eksterne prodaje u „Dunav osiguranju“, ukazuje na prednosti tog osiguravajućeg pokrića.

- U jeku sezone godišnjih odmora poželjno je baviti se samo prijatnim i laganim temama, ali uz tropske vreline kojima smo izloženi nemoguće je ne razmišljati i o njihovom uticaju i mogućim posledicama. Zato je Kompanija „Dunav osiguranje“ kreirala ponudu „čuvar kuće“, koja ne samo da nudi pokriće za najčešće rizike poput požara, poplave, razbojničke krađe, već je ona za stan od 50m2 dostupna po ceni od oko 300 dinara mesečno ukoliko su ugovoreni osnovni rizici, ili po ceni od najviše 445 dinara ako su ugovoreni i dodatni rizici. Iznos premije zavisi od vrednosti imovine, površine stambenog objekta, kao i izabranog paketa pokrića, a povrh toga paket se može u potpunosti prilagoditi potrebama vlasnika stana ili kuće - ističe Ljubomir Zec.

Foto: Shuterstock

Zvuči gotovo neverovatno koliko je malo potrebno za miran i spokojan san i za vreme ovih sparnih letnjih noći. Pogotovo ako se ima u vidu nadoknada koja sleduje u slučaju da uz sve predostrožnosti šteta ipak nastane.

- Uz spomenutu visinu premije, u slučaju požara pokriće iznosi 500 evra po kvadratnom metru stana, to jest proporcionalno za ostale rizike. Ako bi došlo do uništenja ili nestanka stvari, naknada se utvrđuje na osnovu vrednosti stvari u trenutku kada je osigurani slučaj nastupio, uz umanjenje za vrednost ostatka, ako ga u konkretnom slučaju ima. Ukoliko dođe do oštećenja stvari, osiguranicima se obezbeđuje nadoknada u visini troškova popravke koja se umanjuje za vrednost ostatka osigurane stvari i utvrđeni procenat amortizacije. „Dunav osiguranje“ naknađuje i troškove raščišćavanja ili rušenja imovine oštećene ostvarenjem osiguranog slučaja. U kreiranju svake naše usluge vodimo se prijateljskim odnosima koje negujemo s našim osiguranicima, zbog čega smo kroz našu ponudu nastojali da pružimo potrebnu i veoma pristupačnu podršku za svaku vrstu rizika - napominje Ljubomir Zec.

Ponuda „Dunav osiguranja“ do te mere je prilagođena specifičnim zahtevima osiguranika da se oni pored pomenutog paketa „čuvar kuća“ mogu odlučiti da osiguraju isključivo pojedine stvari u domaćinstvu, poput određenih aparata, umetnina ili drugih vrednih stvari, pa čak i da osiguraju samo staklo od loma.

Za zaključenje osiguranja klijentima je na raspolaganju razgranata mreža poslovnica te kompanije, kao i mogućnost onlajn kupovine polise. Dodatne informacije dostupne su na sajtu www.dunav.com, a mogu se dobiti i besplatnim pozivanjem Kontakt centra na broj 0800 386 286.