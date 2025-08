RHMZ UPOZORAVA NA NEPOGODE: Detaljna vremenska prognoza za sedmicu pred nama

PLjUSKOVI i grmljavine koji se na području Srbije očekuju tokom dana lokalno će biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i velikom količinom padavina za kratko vreme, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Vremenska prognoza za sedmicu pred nama

Danas umereno i potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni.

Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni.

Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, grad i jak i olujni vetar u zoni najizraženijih pljuskova.

U utorak na severozapadu zemlje pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče u Vojvodini zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 30 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna prolazna kiša ili pljusak očekuju se samo ponegde na severu i zapadu zemlje, kao i u brdsko planinskim predelima.

Od četvrtka (pretežno sunčano i ponovo veoma toplo.

