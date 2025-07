EKSKLUZIVNO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije (VIDEO)

SRBIJA se suočava sa više stotina požara na otvorenom, ugrožena je imovina, ali i ljudski životi. Vatrene stihije, a u protekla dva dana evidantrano ih je više od 600, buknule su usled visokih temperatura i ljudskog nemara. Stradalih, srećom, nije bilo, ali je povređeno šest osoba, među kojima i dvojica vatrogasaca - spasilaca.

Foto: MUP

Vanredno stanje proglašeno je u Boru, Prokuplju, Kuršumliji i delu Žitorađe, dramatično je na teritoriji uprave u Kragujevcu, gde je samo danas evidentirano čak 148 požara. U svakoj policijskoj upravi u zemlji ima više desetina požara, potvrdio je MUP, a ministar Ivica Dačić kaže da su sve nadležne službe angažovane na gašenju i lokalizovanju vatre.

- Svi kapaciteti koje mi imamo su angažovani, a to su vatrogasci i spasioci, to su i obični policajci, to su helikopterske jedinice. Naravno, tražimo gde možemo pomoć od dobrovoljnih vatrogasnih društava, civilne zaštite, vojske i sve što može da pomogne - precizirao je ministar.

Posebnu bitku sa vatrom neprestano bije Helikopterska jedinica MUP Srbije. U akciji su non - stop, bez predaha.

Kako je "Novostima" potvrdio komandant jedinice Nenad Nedić, letelice "Super puma" i "Kamov Ka 32" angažovani su u reonu Prokuplja, posebno iznad sela Kožince, zatim iznad Žitorađa, Kragujevca...što se može videti i na ekskluzivnim snimcima koje objavljujemo.

Opširnije o nadljudskoj borbi sa vatrenom stihijom širom Srbije - sutra u štampanom izdanju "Novosti".