ŠIROM SRBIJE VIŠE STOTINA POŽARA: U Kragujevcu čak na 148 lokacija

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se Srbija, usled visoke temperature, ali i ljudskog faktora, suočava sa više stotina požara na otvorenom i naveo da samo na teritoriji uprave u Kragujevcu ima 148 požara, dok u Kruševcu gori na 10 lokacija.

Foto MUP

Dačić je naglasio da je u nedelju bilo 197 požara širom Srbije, da je trenutno u svakoj policijskoj upravi više desetina požara i naglasio da su sve nadležne službe angažovane na gašenju i lokalizovanju vatre.

- Svi kapaciteti koje mi imamo su angažovani, a to su vatrogasci i spasioci, to su i obični policajci, to su helikopterske jedinice. Naravno, tražimo gde možemo pomoć od dobrovoljnih vatrogasnih društava, civilne zaštite, vojske i sve što može da pomogne - rekao je Dačić u ponedeljak nakon ceremonije otvaranja Turističkog kompleksa i Memorijalnog parka "Dragan Marković Palma" u Jagodini.

Podsetio je da je više puta upozoravao da klimatske promene u Srbiji izazivaju velike probleme.

- Mi smo danas suočeni sa velikim brojem požara na otvorenom, a istovremeno je jedan deo naše zemlje suočen sa olujnim nevremenom, sa kišom, gradom i olujnim vetrom - naveo je Dačić.

Pozvao je građane da budu na oprezu jer požari nisu samo posledica visokih temperatura, već njima doprinosi i ljudski faktor, odnosno paljenje vatre na otvorenom.

- Nemamo neograničene resurse, imamo opremu, ali, to je pokazatelj da moramo da jačamo te sektore u narednom periodu i da nabavljamo što bolju opremu za gašenje požara. Vrlo je važno da smo nabavili helikoptere, jer helikopteri mnogo pomažu, i gotovo svi helikopteri koji su na raspolaganju se koriste za gašenje požara - rekao je Dačić.

(Tanjug)

