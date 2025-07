NEPOGODE "TUKU" OVAJ GRAD: Krenula velika oluja po Srbiji - objavljena najnovija vremenska prognoza (MAPA)

DANAS se u Srbiji očekuje mali predah od ekstremno visoke temperature, a u večernjim časovima moguća je lokalna pojava grmljavine sa pljuskovima.

FOTO: Novosti

Do utorka će, prema rečima meteorologa Marka Čubrila, biti ponovo vrlo toplo, a u ponedeljak nestabilno vreme. Utorak donosi premeštanje jakog, hladnog fronta, nestabilnosti, moguće nepogode i osetno osveženje.Do 14. jula biće svežije, bez vrućine i uz povremene pljuskove. Nakon toga novo otopljenje dok bi oko 18. jula bilo svežije.

- U subotu pretežno sunčano i malo prijatnije nego u petak, duvaće severni vetar, dok su lokalni pljuskovu mogući nad najvišim planinama jugozapada Srbije i severa C.Gore. Dnevni maksimumi od 27 do 32 nad većim delom regiona, ali an istoku i jugu i dalje vrlo toplo uz maksimume do 36 stepeni Celzijusa.

- Narednih dana ka nama će sa juga priticati vrlo topla vazdušna masa dok će se hladn front zadržavati nad Alpima. Biće toplo ali nestabilno, posebno u ponedeljak kada nad zapadnim, središnjim i severnim delovima regiona može biti jakih pljuskova i lokalnih napogoda. Vetar će biti osim u zoni pljuskova uglavnom biti slab.Najtopliji deo regiona će biti istok Srbije gde bi u ponedeljak maksimum lokalno mogao preći 40 stepeni, ka zapadu regiona manje vrelo, oko 32 stepena Celzijusa, navodi Čubrilo i dodaje:

- U ponedeljak kasno posle podne i u noći ka utorku hladan front bi počeo prelaziti i preko našeg regiona donoseći grmljavinske pljuskove ali i moguće lokalne nepogode.

Koliko će one biti česte i kako će pregrejana atmosfera reagovati na dolazak osetno svežijeg vazduha, ostaje da vidimo ali već sada indeks nestabilnosti u utorak ide jako visoko. U utorak velika temperaturna razlika od oko 18 na zapadu do oko 38 na istoku regiona i to takođe može biti “okidač” za jake nepogode. Vetar u zoni hladnog fronta jak i olujan, severozapadni.

Od srede mirnije ali nestabilno uz povremena lokalne pljuskove i uz tempeaturu koja bi se u podne kretala od 17 do 24 stepena, što je ispod proseka. Za naredni vikend stabilizacija i povratak letnjih vrućina dok kontronli proračun ECMWF-a oko 18. jula daje mogućnost novog osveženja.

Narednih dana toplo, posebno na istoku regiona od nedelje nestabilno, a u utorak jače pogoršanje vremena.

Oluja već u Novom Pazaru

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

(Kurir)