Kompanija „Dunav osiguranje“ na VI Međunarodnom sajmu lekovitog, začinskog, ukrasnog bilja, pčelinjih proizvoda i gljiva

Kompanija „Dunav osiguranje“ kao lider na tržištu osiguranja i vodeća osiguravajuća kuća u obuhvatu poljoprivredne proizvodnje pružila je podršku VI Međunarodnom sajmu lekovitog, začinskog, ukrasnog bilja, pčelinjih proizvoda i gljiva, koji je pod nazivom„Balkan ecofair“ održan u Vranju od 6. do 8. juna.

FOTO: Pakt studio

Sajamsku manifestaciju otvorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić,a za besprekornu organizaciju pobrinule su se nadležne gradske službe s gradonačelnikom dr Slobodanom Milenkovićemna čelu.

Ministar Glamočić je na dan otvaranja sajma posetio štand Kompanije,gde je govorio o značajnim ulaganjima Vlade Srbije u poljoprivredu, prepoznajući njenu važnost za napredak države ali i njenu ulogu u očuvanju ruralnih područja, pogotovo onih sa otežanim uslovima gajenja karakterističnim i za područje Vranja.

‒ Pored direktnih podsticaja koje Ministarstvo izdvaja po hektaru i po svakom grlu stoke, imamo i posebne programe kojiomogućavaju kupovinupod povoljnim uslovima različite opreme za proizvodnju i obradu kako lekovitog tako i začinskog i ukrasnog bilja.Pored toga, za poljoprivrednike opštine Vranje,koja spada u područja sa otežanim uslovima življenja, Ministarstvo obezbeđuje subvenciju premije osiguranjapoljoprivrednog domaćinstva i proizvodnje od 75 odsto,dok Grad Vranje obezbeđuje povrat premije od dodatnih 20 odsto. To znači da će poljoprivrednik,koji se u ovom slučaju bavi proizvodnjom lekovitog, aromatičnogili ukrasnog bilja, u osiguravajuću zaštitu svoje proizvodnje uložiti svega pet procenata ukupne premije, odnosno da će mu 95 procenata uloženih u premiju biti vraćeno ‒ objasnio je Glamočić ističući da je ovogodišnji budžet namenjen ulaganjima u poljoprivredu rekordno visok.

FOTO: Pakt studio

O novinama i dodatnim pogodnostima u osiguranju poljoprivrede govorio je Nenad Radojković, šef Službe za internu prodaju u Glavnoj filijali Kompanije „Dunav osiguranje“ u Kruševcu i koordinator osiguranja poljoprivrede za Region Jug.

S polisom ništa ne gubiš, samo si na dobitku! Pored dosadašnjih subvencija Vlade RS i lokalne samouprave, novina u odnosu na prethodnu godinu je dodatnih 20 odsto regresa premije osiguranja za nosioce poljoprivrednih gazdinstava starosti od 18 do 45 godina, kao i za žene vlasnike gazdinstava

‒ Osim povrata od 20 odsto koji lokalna samouprava obezbeđuje svim poljoprivrednim proizvođačima na premiju osiguranja koju mi kao osiguravači obračunamo, novina u odnosu na prethodnu godinu je dodatnih 20 odsto regresaza nosioce poljoprivrednih gazdinstava starosti od 18 do 45 godina, kao i za žene vlasnike gazdinstava. Primera radi, za osiguranje useva povrtarskih kultura poput paprike, lubenice ili dinje na sumu od 250.000 dinara, premija za navedenu kategoriju poljoprivrednih proizvođača biiznosila26.000 dinara. Od toga, kroz subvencije bi se im se vratila 21.000 dinara, to jest za osiguranje bi platili oko 4.000 dinara,i to tek na kraju perioda vegetacije, kad oberu plodove sa svojih njiva. To praktično znači da mi na početku sezone naplaćujemo svega pet posto premije, dok seostaloplaća u dve rate ‒prva na početku berbe kada je najoptimalniji dotok proizvoda na tržište, a druga mesec dana nakon toga, u trenutku kad poljoprivrednicima počne da pristiže priliv sredstava od prodaje proizvoda ‒ pojasnio je Radojković napominjući da se ovim ne završava spisak pogodnosti koje je Kompanija namenila poljoprivrednicima:

‒ Uz sve navedeno, „Dunav osiguranje“ nudi i popust od 10 odsto za plaćanje premije u celosti.

Imajući u vidu da je zbog prolećnog mraza ova godina loše počela za mnoge poljoprivredne proizvođače u Srbiji pa i u Regionu Jug, kome pripadaju Niš, Pirot, Kruševac, Leskovac i Vranje, Radojković je preporučio poljoprivrednicima da osiguraju svoju proizvodnju pod otvorenim nebom.

FOTO: Pakt studio

‒ Prolećni mraz je naneo ogromne štete našim proizvođačima. Od voćarskih kultura donekle su opstale samo jabuke i grožđe, dok sugotovo sve ostale pretrpeletotalnu štetu. Subvencionisanje od strane državne uprave i lokalne samouprave je ogromna pomoć poljoprivrednicima i to treba da ih podstakne na veću brigu o usevima, voćnjacima i vinogradima. Jer, osiguranje nije obavezno ali je ono svakako stvar ličnog odnosa iodgovornosti pojedinaca prema sopstvenom uloženom znanju, trudui novcu. Samo jedno ostvarenje rizika od grada, udara groma ili požara, može im naneti štetu kakvu je im ove godine naneo prolećni mraz. Zato pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da poklone veću pažnju osiguranju ‒ apelovao je Radojković.

Da razume značaj osiguranja, potvrdio je sakupljač lekovitog bilja StojanMitić iz Surdulice, čiji je štand privlačio mnoge posetioce sajma. Vlasnik je polisa životnog osiguranja kojima je želeo da se zaštiti od mogućih nezgoda prilikom branja bilja po brdima i planinama, a rešio je da na sajmu zaključi i polisu osiguranja svog poljoprivrednog gazdinstva.

‒ Ja sam za osiguranje 100 posto jer sa polisom ne možeš ništa da izgubiš već samo da dobiješ. Siguran sam da tako misle mnogi poljoprivredni proizvođači ‒ odlučno je ustvrdio Mitić stavljajući potpis na još jednu polisu kojom je ovom prilikom obezbedio zaštitu za svoje gazdinstvo.

Član Gradskog veća Vranja za resor poljoprivrede, agroekonomije, razvoj sela i zaštitu životne sredine Nebojša Stamenkovićzahvalio je Kompaniji „Dunav osiguranje“ što se pojavila na ovoj, za Grad Vranje značajnoj manifestaciji.Potvrdio je spremnost lokalne samouprave da obezbedi najavljene subvencije i da sa svoje strane učini sve kako bi žitelji tog kraja koji žive od poljoprivrede shvatili da osiguranje nije trošak već nasušna potreba i minimalna investicija u sigurniju poljoprivrednu proizvodnju.