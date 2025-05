TRIBUNAL ZA RUSE PO RECEPTU ZA SRBE: Šta spaja Međunaroni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i aktuelni vezan za Rusiju

MEĐUNARODNI krivični sud za bivšu Jugoslaviju, poznatiji kao Haški tribunal (MKSJ) osnovan je pre 32 godine, 25. maja 1993. rezolucijom Saveta bezbednosti UN, iako on nema legitimitet da osniva međunarodne krivične sudove.

Bilo je to doba vrhunca globalne imperije SAD koja je silovala međunarodno pravo i zamenila ga sopstvenim pravilima. Po sličnom receptu EU je 9. maja objavila da su okončane pripreme za osnivanje suda za "ruske ratne zločine" u Ukrajini.

SAD su u maju 1993. zaobišle Generalnu skupštinu UN, koja jedina ima pravo da osniva međunarodne sudove, jer bi javna rasprava o tribunalu za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije dovela u pitanje nameru da SR Jugoslavija i generalno Srbi, budu unapred osuđeni.

Identičan proces stvaranja nelegalnog suda, ovoga puta za Rusiju, od nelegitimnih institucija upravo sada se okončava na nivou Evropske unije. Na sastanku visokih funkcionera EU, Saveta Evrope i ukrajinskih zvaničnika u Lavovu 9. maja, istovremeno sa paradom u Moskvi na kojoj je obeležavan Dan pobede nad Hitlerovom koalicijom, ozvaničeno je da su završene sve pripreme za "tribunal protiv Rusije" koji će početi da radi 2026. a sedište će mu verovatno biti u Hagu.

Na Dan Evrope, Evropska komisija, koju su predstavljali komesar Majkl Mekgrat i šefica diplomatije EU Kaja Kalas, Savet Evrope, premijer Ukrajine Denis Šmigalj i predstavnici međunarodne koalicije država okupili su se u Lavovu kako bi zvanično podržali osnivanje Specijalnog tribunala za zločin agresije protiv Ukrajine.

Foto: Evropska komisija Majkl Mekgrat i Kaja Kalas iz Evropske komisije i predsednik Saveta Evrope Alen Berse najavljuju početaka rada Tribunala koji će suditi ruskom rukovodstvu

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, izjavila je: "Dok slavimo Dan Evrope, približavamo se pravdi za narod Ukrajine. U potpunosti stojimo iza Specijalnog tribunala, da pozove na odgovornost one koji su činili gnusni zločin agresije protiv Ukrajine. Narod Ukrajine zaslužuje pravdu i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da je dobiju". Tribunal će imati ovlašćenje da istražuje, goni i sudi ruskim političkim i vojnim liderima, koji snose najveću odgovornost za zločin agresije protiv Ukrajine, istog dana saopštila je Evropska komisija.

Time je ozvaničeno osnivanje tribunala koji treba da presudi rukovodstvu Rusije, ali i Belorusije i Severne Koreje "ako dokazi pokažu da su igrali značajnu ulogu u zločinu agresije protiv Ukrajine". Sud će, kako je najavljeno, delovati u okviru Saveta Evrope, međunarodne organizacije osnovane u Londonu 1949, u jeku Hladnog rata, sa ciljem da "podržava ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava u Evropi".

Ova formalno opšteevropska organizacija danas ima 46 država članica i u slučaju suda za Rusiju treba da odigra ulogu Ujedinjenih nacija iz vremena stvaranja Haškog tribunala za Jugoslaviju. Evropska komisija, vlada EU, na sebe je preuzela ulogu Saveta bezbednosti, iako Savet Evrope nije, bar formalno, institucija EU niti joj je Komisija nadređena.

Foto Arhiva Sedište Saveta Evrope u Strazburu

- Tribunal će biti osnovan u okviru Saveta Evrope i finansiran od grupe država koje ga podržavaju, izvan članstva u Savetu Evrope, u saradnji sa Ukrajinom. Osnivanje Specijalnog tribunala putem Saveta Evrope ima za cilj da osigura da on bude međunarodni, nezavistan i legitiman. Nadležnost Specijalnog tribunala biće zasnovana na teritorijalnoj nadležnosti Ukrajine - stoji objašnjenje na sajtu SE.

Na sastanaku u Lavovu potvrđeno je da taj tribunal već ima statut, izvore finansiranja i skoro kompletirano osoblje za početak rada u 2026, a Kaja Kalas je zapretila u stilu Medlin Olbrajt: "Svaki centimetar ruskog rata je dokumentovan. Time se ne ostavlja prostor za sumnju u očito rusko kršenje Povelje UN. Ne ostavlja mesta nekažnjivosti. Ruska agresija neće proći nekažnjeno".

Foto: Društvene mreže Ista propagandana matrica, samo su Srbi zamenjeni Rusima

U prevodu, to znači da su dokazi o ruskoj krivici spremni jer je priprema Specijalnog tribunala protiv Rusije počela samo šest dana nakon početka sukoba u Ukrajini! "Evrodžast", Agencija EU za saradnju u krivičnom pravosuđu, iako nenadležna za ruski i ukrajinski prostor, inicirala je stvaranje tima za istraživanje navodnih zločina Rusije.

- Samo tri nedelje nakon početka rata, "Evrodžast" je podržao osnivanje zajedničkog istražnog tima (JIT) za navodne teške međunarodne zločine počinjene u Ukrajini. Brzina kojom je JIT osnovan između Ukrajine, Litvanije i Poljske, nakon čega je usledilo brzo članstvo još četiri zemlje (Estonije, Letonije, Slovačke i Rumunije), učešće Međunarodnog krivičnog suda, a kasnije i "Evropola", i Memorandum o razumevanju sa SAD, poslali su jasnu poruku da se neće štedeti napori u prikupljanju dokaza i izvođenju odgovornih pred lice pravde - navodi se na sajtu "Evrodžasta".

U ovom poduhvatu bili su tada izuzetno angažovani američki predstavnici jer se Bajden koji je učestvovao i u farsi stvaranja Haškog tribunala, očigledno nadao da će Rusija biti brzo poražena u proksi ratu i da će Putin, kao nekada Milošević, završiti u zatvoru u Sheveningenu. Međutim, Rusija nije pobeđena ni posle tri godine neograničene pomoći Bajdenove administracije i NATO ukrajinskoj strani. Američki birači su kaznili globalističke ratne huškače i izabrali suverenistu Trampa za predsednika. Njegova administracija je iz korena promenila politiku i umesto podstrekavanja rata pokušava da posreduje u postizanju mira. EU kao da to nije primetila i uporno nastavlja sa pripremama za tribunal protiv Rusije, što sigurno ne doprinosi pregovorima o miru.

Foto Tanjug/AP Izložba zaplenjene zapadne ratne tehnike u Moskvi

- Ovde je reč o metodologiji kojom je osnovan Haški tribunal na način koji nije predviđen Poveljom UN, po kojoj međunarodne krivične sudove može da osniva isključivo Generalna skupština UN. MKSJ je osnovan odlukom Saveta bezbednosti, što je bilo nelegalno i nelegitimno. Ali, SAD su u tom trenutku bile svetski hegemon i silom su nametnule vladavinu pravila koje su same donele. Sada imate reprizu tog nasilja nad pravom jer takozvani Specijalni tribunal za Rusiju osniva Savet Evrope koji uopšte ne može da osniva sudove! Bajdenova administracija jeste podržavala stvaranje te kopije Haškog tribunala koji je bio pod apsolutnom kontrolom Vašingtona, ali sada je na vlasti Tramp koji ne prihvata da Bela kuća bude na čelu bilo kakvog suda protiv Rusije - kaže naš ugledni advokat Goran Petronijević, sa ogromnim iskustvom iz Haškog trribunala koji je njegovu zloćudnu mašineriju upoznao iznutra.

Foto V. Danilov Advokat Goran Petronijević

On naglašava da su se neoliberali iz SAD posle Bajdenovog poraza preselili u EU gde se ponašaju kao u vreme kada su neprikosnoveno vladali unipolarnim svetom.

- Evropa je kontaminirana neoliberalnim globalističkim kadrovima koji su u izbeglištvu napunili London, Brisel, Pariz, Berlin i odatle deluju. Oni žele stvaranje tribunala protiv Rusije koji će kontrolisati na način na koji je Vašington kontrolisao MKSJ, kao džuboks: ubaciš pare i naručiš muziku, odnosno presudu. Samo su jednu "sitnicu" zaboravili: Amerika je imala silu kojom je mogla da nameće pravila, a EU bez SAD nemaju silu. S druge strane, ona se ovakvim potezima suprotstavlja dvema velikim silama, Rusiji i Kini direktno, a indirektno i Sjedinjenim Državama - dodaje Petronijević.

On ukazuje da sastanak u Lavovu i najava početka rada tribunala za Rusiju nisu slučajno tempirani uoči pregovora u Istanbulu.

- To je još jedan u nizu ratnohuškačkih postupaka neoliberala Evrope, koji pokušavaju da na sve načine miniraju mirovne pregovore. Njihov veliki problem je Trampovo priznanje da Rusija nije isključivi krivac za sukob, već da je to "Bajdenov rat" koji on želi da završi. To je veoma velika stvar, prvi korak u mogućnosti da se razgovara o miru, ali EU je sada preuzela ratnohuškačku ulogu zbog silnih neoliberalnih globalističkih izbeglica iz SAD. U vreme borbe suverenizma i liberalnog globalizama najoštrija borba vodi se u Evropi koja je pod uticajem dugotrajne indoktrinacije Londona i Vašingtona postala veći katolik od pape. To je klasičan "štokholski sindrom", kada žrtva-talac preuzima logiku nasilnika-otmičara i opravdava one njegove postupke kojih se ovaj sam odriče - zaključuje Petronijević.

GLOBALIZAM I PRIMENA SILE

SVETOM u kome smo živeli poslednjih 30 godina vladala je neregularna pravna situacija koja je dovela do totalne nesigurnosti i primene sile, naglašava advokat Petronijević:

- Neoliberalni globalizam je razorio međunarodno pravo u tri faze. Prva je da ukoliko međunarodno pravo podražava interes hegemona u nekom trenutku, onda se ono primenjuje. U drugoj fazi, ukoliko međunarodno pravo ne odgovara interesu hegemona, tada on umesto međunarodno-pravnih normi dogovorenih u skladu sa aktima UN, primenjuje pravila koja sam napiše. Na takav način SAD su primenom sile osnovali Haški tribunal. U trećoj fazi hegemon otvoreno nameće pravila, a zatim menja i njih čim ne odgovaraju trenutnom interesu. To onda ne mogu više da prate ni njihove poltronske države i totalna nesigurnost dovodi do intervencionizma, primene sile. To su pravila globalizma.